Objavljeni snimci: Četvero heroja pokušalo zaustaviti teroriste u Sidneju, samo Ahmed je preživio

Crna zastava Islamske države, prebačena preko srebrne Honde parkirane uz pješački most na Bondi Beachu, bila je zlokobni uvod u teroristički napad koji je potresao Sidni.

Ovu simboliku prvi je uočio hrabri par koji je pokušao zaustaviti napadača prije nego što je ispaljen ijedan metak, a svoj su herojski čin platili životima, piše australijski The Age.

Neidentificirani par šetao je Campbell Paradeom u nedjelju poslijepodne kada je iz vozila izašao Sajid Akram, naoružan puškom s jednom namjerom – ubiti Židove koji su slavili Hanuku. Muškarac u ljubičastoj košulji, kako je zasad poznat javnosti, bez oklijevanja se bacio na Akrama.

Oborio ga je na cestu jedne od najprometnijih sydneyskih ulica i oteo mu pušku iz ruku. Dok su se prestravljeni prolaznici skrivali, muškarac je uperio otetu pušku u napadača. Na trenutak se činilo da ima prednost, a u pokušaju da ga svladaju pridružila mu se i njegova partnerica.

No, 50-godišnji Akram se nije predavao. Jurnuo je na muškarca i dohvatio drugu pušku. Snimka s nadzorne kamere tu se prekida, a druga, snimljena nekoliko trenutaka kasnije, otkriva stravičnu istinu – Akram je par pogubio iz neposredne blizine. Umrli su jedno drugome u naručju.

Pretpostavlja se da su oni prve žrtve smrtonosnog pohoda koji su Sajid i njegov 24-godišnji sin Naveed Akram nastavili s pješačkog mosta, ubivši još 13 osoba, uključujući žene, muškarce i 10-godišnju Matildu. Kasnija snimka dronom prikazuje tijela para kako leže jedno uz drugo pokraj automobila sa zastavom Islamske države.

Policija Novog Južnog Walesa jučer je potvrdila da su u Hondi terorista pronađene i dvije improvizirane eksplozivne naprave te još jedna zastava Islamske države.

Broj žrtava bio bi zasigurno i veći da nije bilo herojske reakcije ovog para, ali i drugih građana, poput Ahmeda al Ahmeda i Reuvena Morrisona, koji su se suprotstavili napadačima.

Reuven Morrison (62) ubijen je dok je sam i nenaoružan pokušavao zaštititi svoju zajednicu. Jurišao je na napadače i gađao ih ciglama.

– Prema mojim izvorima i razumijevanju, skočio je čim je pucnjava počela. Uspio je baciti cigle – rekla je Morrisonova kći Sheina Gutnick za CBS News.

– Vikao je na terorista i ubijen je štiteći svoju zajednicu. Ako je postojao jedan način da ode s ovoga svijeta, to bi bilo u borbi protiv terorista. Nije bilo drugog načina da nam bude oduzet. Poginuo je boreći se i štiteći ljude koje je najviše volio – rekla je.

Ahmed al Ahmed drugi je heroj koji se suprotstavio Sajidu Akramu. Prikrao mu se na manje od 100 metara od mjesta gdje je ubijen prvi par. Skrivajući se iza automobila, iskoristio je trenutak dok je terorist pucao na sudionike festivala, jurnuo na njega, oteo mu oružje i natjerao ga u bijeg.

Ahmed, koji je pogođen pet puta u lijevu ruku, oporavlja se od operacije.

– Uopće mu nije dobro. Izrešetan je mecima. Naš se heroj trenutno bori – rekao je u ponedjeljak navečer Sam Issa, Ahmedov advokat.

Premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese) nazvao je Ahmeda “pravim australijskim herojem” nakon što ga je danas posjetio u bolnici.

– Pokušavao je popiti šoljicu kafe i našao se u situaciji kad je neko ubijao ljude pred njim. Odlučio je djelovati, a njegova hrabrost je inspiracija svim Australijancima – rekao je Albaniz.

U pucnjavi su teško ranjena i dva policajca, pozornik Scott Dyson i policajac na probnom radu Jack Hibbert, koji se još uvijek nalaze u bolnici. Fotografije s mjesta događaja prikazuju izrešetano vjetrobransko staklo njihovog policijskog vozila. Ian Allwood, vršitelj dužnosti predsjednika Udruge policije Novog Južnog Walesa, rekao je da Dyson (25) ostaje na intenzivnoj njezi.

– Scott ima značajne i složene povrede. Još uvijek je na intenzivnoj njezi i bit će neko vrijeme. Trebat će mu daljnje operacije. Njegova rehabilitacija bit će složena i duga. Ozbiljno je povrijeđen s nekoliko prostrijelnih rana. To je noćna mora svakog roditelja. Pošaljete svoje dijete na posao, ponosni na njega, a on bude izrešetan. Nije pošteno. On to ne zaslužuje – kazao je.

Danas objavljena snimka prikazuje trenutak u kojem je detektiv, čini se, smrtno ranio Sajida Akrama, samo nekoliko minuta nakon što ga je Ahmed razoružao. Akram se vratio na pješački most odakle je i počeo napad, uzeo drugo oružje od sina i ponovno zapucao.

Na snimci, koja se proširila društvenim mrežama, vidi se policajac koji se skriva iza stabla i puca prema napadaču na mostu. Policija još nije službeno identificirala službenika koji je usmrtio Sajida Akrama. Njegov sin Naveed, koji je u napadu zadobio teške povrede, nalazi se u bolnici pod policijskim nadzorom, piše avaz.

