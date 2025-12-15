Srce ubrzava prije nego što sat otkuca ponoć: 3 znaka kojima ljubavni život postaje zanimljiviji do kraja 2025. godine

Astro prognoza za ljubav je na strani tri znaka Zodijaka, koji su možda imali utisak da im se ništa ne dešava na ljubavnom planu.

Ova 2025. godina nije još uvek završena, a prema prognozi astrologa, 3 horoskopska znaka će imati šansu da prije njenog isteka upoznaju osobu vrijednu svog vremena.

Možda vam se ljubavni život trenutno čini kao “mrtvo more”, ali ako ste jedan od ovih znakova, privući ćete nekoga prije nego što sat otkuca posljednji minut u 2025. godine.

To može da bude prijatelj u koga ste potajno zaljubljeni ili neočekivani susret sa strancem. U svakom slučaju, vaš ljubavni život će se promijeniti na bolje.

Bez obzira da li ste sami ili u vezi, ovo je vrijeme kada ćete pronaći novu dimenziju ljubavi, pa ako je vaš ljubavni život u posljednje vrijeme bio u nedostatku ili je stagnirao, očekujte da će uskoro postati mnogo zanimljiviji.

Vaga

Vage, možda vam se sada ne čini tako, ali nemojte se iznenaditi kada do kraja godine upoznate osobu koja je vrijedna vašeg vremena i energije. Sada kada je retrogradni Neptun završen, ljubavni život kreće nabolje.

Napravićete prostor za osobu koja se slaže sa vašom svrhom i daje vam podsticaj koji vam je potreban da postanete najbolje ja. A sa Suncem i Venerom koji ulaze u Jarca pre kraja godine, očekujte da stvari postanu ozbiljne.

Strijelac

Strijelčevi, nalazite se usred svoje sezone sjaja, pa budući da privlačnost i magnetizam prosto isijavaju iz vas, ljudi će biti izuzetno zainteresovani za vas.

Ovo je idealno vrijeme da upoznate neku zanimljivu osobu koja će vam zagolicati maštu.

Od upoznavanja nekoga novog do ekspanzije postojeće veze, sve se čini mnogo lakšim. Uz to rečeno, obavezno odvojite svoje veze od kućnog i karijernog života. Čak i ako to znači donošenje teških odluka, odvajanje tih stvari biće upravo ono što je potrebno da biste imali lagodan i društven ljubavni život pre kraja 2025. godine.

Djevica

Djevice, imate mnogo čemu da se radujete, jer je decembar mjesec koji će vas najviše iscijeliti i potvrditi vaše najdublje želje. Konačno shvatate kakva vrsta ljubavi vam treba, a kakvu ljubav treba da ostavite iza sebe.

Stvari postaju veoma jasne sada kada je retrogradni Neptun završen. Sve romantične iluzije se rastvaraju, ostavljajući prostor za autentičnu vezu. Kada Merkur uđe u Strijelca 11. decembra, očekujte dublje emotivne razgovore dok polako shvatate koje su veze dugoročne. A ako se desi da upoznate pravu osobu, Far je primijetio da 15. decembar donosi više zadovoljstva u vaš život, a 19. decembar donosi snažnu emocionalnu osnovu, piše glossy.

