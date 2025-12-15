Pet horoskopskih znakova koji uvijek kasne

Čekate li opet prijatelja koji je javio da “samo što nije stigao”, a znate da to znači još barem dvadeset minuta? Možda za njihovu nedosljednost ne biste trebali kriviti samo lošu organizaciju, već i zvijezde. Astrologija nam otkriva da za neke horoskopske znakove sat jednostavno kuca drugačije, a pojam “na vrijeme” rastezljiv je poput žvakaće gume.

Ribe

Ribe žive u svom svijetu, negdje između sna i jave, gdje vrijeme ne teče linearno, već u valovima. Za njih je kašnjenje umjetnička forma. Nisu zlonamjerni, jednostavno su se zanijeli promatrajući oblake, slušajući pjesmu koja ih je podsjetila na djetinjstvo ili su vodili dubokouman razgovor sa svojom mačkom. Njihova isprika “Izgubio/la sam pojam o vremenu” najiskrenija je koju ćete ikada čuti.

Kada se dogovorite s Ribom, najbolje je da im kažete da dođu pola sata ranije od planiranog. Čak i tada, budite spremni čekati, ali znajte da će, kada se napokon pojave, sa sobom donijeti toliko šarma i maštovitih priča da ćete im sve oprostiti. Njihova kreativna energija jednostavno ne podnosi stroge okvire satnice.

Blizanci

Blizanci su majstori multitaskinga, ili barem tako misle. U trenutku dok se spremaju za izlazak, oni istovremeno odgovaraju na pet poruka, sudjeluju u online raspravi, gledaju dokumentarac i planiraju vikend. Njihov um radi brzinom svjetlosti, ali njihovo fizičko tijelo, nažalost, ne može pratiti taj tempo. Zbog toga često precjenjuju svoje sposobnosti i misle da sve mogu stići u pet minuta.

Njihovo kašnjenje rijetko je posljedica lijenosti; ono je rezultat njihove nezasitne znatiželje i društvenosti. Na putu do vas sigurno će sresti poznanika s kojim će morati izmijeniti par rečenica, vidjeti nešto zanimljivo što moraju istražiti ili će jednostavno promijeniti plan puta tri puta. S Blizancima je uvijek uzbudljivo, čak i kada samo čekate da se pojave.

Strijelac

Vječni optimist Zodijaka, Strijelac, iskreno vjeruje da može stići s jednog kraja grada na drugi u deset minuta, i to u vrijeme najveće gužve. Njihov problem nije nepoštivanje tuđeg vremena, već nerealni optimizam i avanturistički duh koji ne trpi ograničenja poput rasporeda. Za njih je svaki izlazak iz kuće potencijalna avantura, a avanture se ne mogu planirati u minutu.

Strijelac će kasniti jer je odlučio isprobati novu prečicu koja se pretvorila u slijepu ulicu, pomogao je neznancu promijeniti gumu ili je jednostavno ugledao zalazak sunca koji je morao fotografirati. Njihova spontanost je zarazna, pa iako kasne, sa sobom donose dašak uzbuđenja i priču koju je vrijedilo čekati.

Vaga

Vage teže skladu i ljepoti u svemu, a to zahtijeva vrijeme. Njihovo kašnjenje najčešće počinje ispred ormara, u beskrajnoj dilemi što odjenuti. Svaka odjevna kombinacija mora biti savršeno usklađena, svaki detalj na svom mjestu. Ovaj proces može potrajati, jer Vaga mora odvagnuti sve opcije kako bi postigla estetsku perfekciju.

Osim modnih muka, Vage su i izrazito socijalne i ne vole nikoga uvrijediti. Ako ih netko zadrži u razgovoru neposredno prije polaska, Vaga neće znati kako se pristojno izvući, pa će radije zakasniti nego ispasti nepristojna. Njihova želja da svima udovolje često ide na štetu vlastite točnosti.

Lav

Lavovi ne kasne, oni samo dolaze u trenutku kada je sva pažnja usmjerena na njih. Njihov dolazak je performans, a za dobar performans potrebna je priprema. Lav mora biti siguran da izgleda besprijekorno, da mu je kosa na mjestu i da odiše samopouzdanjem. Vrijeme koje provedu pred ogledalom nije gubljenje vremena, već investicija u vlastiti imidž.

Osim toga, Lavovi vjeruju da se svijet vrti oko njih, pa im se čini prirodnim da ih drugi čekaju. Ne rade to iz zlobe, već iz urođenog osjećaja vlastite važnosti. Kada se napokon pojave, njihov osmijeh i karizma obasjaju prostoriju, a vi zaboravite da ste uopće bili ljuti. Uostalom, tko bi se ljutio na kralja?

Iako kašnjenje može biti frustrirajuće, važno je zapamtiti da ovi znakovi rijetko imaju loše namjere. Njihov unutarnji sat jednostavno radi po drugačijim pravilima, vođen snovima, znatiželjom, optimizmom ili potrebom za savršenstvom. Sljedeći put kada budete čekali nekog od njih, duboko udahnite, naručite si još jedno piće i pripremite se na zanimljivu priču – jer s njima je nikada ne nedostaje, piše index.

