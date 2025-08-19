“Gladan sam”: Preminuo petogodišnji dječak čiji je vapaj potresao svijet

Kako piše portal The New Arab, Abdullah Abu Zarqa bio je vidno pothranjen prije svoje smrti zbog izraelske blokade Pojasa Gaze, a njegovo stanje se brzo pogoršalo zbog kašnjenja u medicinskoj evakuaciji.U videu podijeljenom na internetu sedmicama prije njegove smrti, petogodišnjak je uputio apel: “Gladan sam”, dok je izraelska kampanja gladi dodatno pogoršala nivo gladi i pothranjenosti u enklavi.Abdullah Abu Zarqa

Petogodišnji palestinski dječak preminuo je u Adani, Turska, zbog komplikacija nastalih usljed pothranjenosti i odgađanja njegove medicinske njege, izvijestili su palestinski mediji i aktivisti,piše N1

Munir al-Barsh, generalni direktor Palestinskog ministarstva zdravlja u Gazi, izvijestio je o još tri smrti uzrokovane pothranjenošću u Gazi, prenosi Al Jazeera.

Time je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu u Gazi porastao na 266, uključujući 122 djece, navodi ministarstvo.

