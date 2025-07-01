Više od 62.000 Palestinaca ubijeno od 2023. godine: Djeca bi mogla postati “izgubljena generacija”

Od oktobra 2023. godine, ubijeno je više od 62.000 Palestinaca.

Preživjelo stanovništvo trpi nemilosrdno bombardovanje u opkoljenoj enklavi, glad i svakodnevna ubijanja dok očajnički traže hranu za svoje porodice i svojim očima gledaju smrt najmilijih.

Najmanje 30 Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze jučer, uključujući 14 onih koji su tražili hranu.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je još pet Palestinaca umrlo od pothranjenosti kao rezultat višemjesečne izraelske blokade u posljednja 24 sata, uključujući dvoje djece.

Izrael pojačava napade na grad Gazu, najveći, i sada potpuno uništeni, urbani centar na toj teritoriji, dok planira da ga zauzme i prisilno raseli desetine hiljada ljudi u koncentracione zone na jugu.

Zaključno s 18. avgustom, poznati broj ljudi koji su umrli od gladi u Gazi dosegao je najmanje 263 osobe, uključujući 112 djece.

Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda (WFP) upozorio je da je od jula 2025. više od 320.000 djece – cjelokupna populacija mlađa od pet godina u Gazi – u opasnosti od akutne pothranjenosti.

– Porodice preživljavaju na minimumu osnovnih namirnica, gotovo bez raznolikosti u prehrani – saopćio je WFP. Agencija je pozvala na hitni prekid vatre kako bi se omogućila velika isporuka humanitarne pomoći.

UNRWA je upozorila da su djeca u enklavi već izgubila tri godine školovanja, riskirajući da postanu “izgubljena generacija”, te je ponovila svoj poziv za trenutni prekid vatre.

Amnesty International je osudio Izrael zbog “sistematskog uništavanja zdravlja, dobrobiti i društvene strukture palestinskog života”.

Ipak, nadu ulijeva činjenica da je Hamas pristao na novi prijedlog regionalnih posrednika za sporazum o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca s Izraelom.

Hamas će osloboditi okvirno polovinu od 50 preostalih izraelskih talaca, od kojih se vjeruje da je 20 živo, u dvije faze tokom 60-dnevnog privremenog primirja, a za to vrijeme bi se vodili pregovori o trajnom prekidu vatre i povlačenju izraelskih trupa.

