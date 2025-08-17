Štrajk nas udaljava od sporazuma o primirju sa Hamasom

„Oni koji danas pozivaju na prekid rata, pri čemu Hamas ne bi bio poražen, ne samo da jačaju njegov položaj i udaljavaju nas od oslobađanja talaca, već i dovode do toga da će se strašni napadi poput onog 7. listopada 2023. sigurno ponoviti“, rekao je premijer na početku tjednog sastanka kabineta, izvijestio je The Times of Israel.

Dodao je da misija mora biti dovršena, a Hamas poražen kako bi se ubrzalo oslobađanje talaca i osiguralo da Gaza više ne predstavlja prijetnju Izraelu.

„To je upravo odluka vlade koja je usvojena prošli tjedan. Odlučni smo je provesti“, rekao je Netanyahu u vezi s odlukom sigurnosnog kabineta o okupaciji grada Gaze, koja je potaknula pozive na današnji opći štrajk.

Štrajk je organiziralo Oktobarsko vijeće, koje predstavlja neke od obitelji talaca i poginulih u sukobima, kao i Forum obitelji talaca i nestalih.

Organizatori štrajka rekli su da očekuju da će tijekom dana kroz Trg talaca u Tel Avivu proći gotovo milijun ljudi, te da će se deseci tisuća ljudi pridružiti aktivnostima u drugim izraelskim gradovima, prema pisanju Times of Israel.

Netanyahu je dodao da Hamas i dalje odbacuje izraelske uvjete za okončanje rata u Gazi.

„Inzistiramo ne samo na razoružanju Hamasa, već i na tome da Izrael s vremenom provede demilitarizaciju Pojasa Gaze kontinuiranim djelovanjem protiv svakog pokušaja ponovnog naoružavanja ili organiziranja bilo koje terorističke skupine“, rekao je izraelski premijer.

Istaknuo je da Hamas želi potpuno povlačenje Izraela iz Gaze, što uključuje napuštanje Philadelphijskog koridora na granici Gaze i Egipta, kao i sigurnosnog perimetra oko Gaze.

„To bi omogućilo Hamasu da se pregrupira, naoruža i napadne nas“, zaključio je Netanyahu.

