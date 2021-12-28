Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv ofanzive: “Zaustavit ćemo zemlju”

Nekoliko hiljada ljudi odazvalo se pozivu Foruma rođaka talaca, primijetio je novinar dpa. Demonstracije su također zabilježene u Haifi, Jeruzalemu i Beershevi.

“Sutra (danas, op.a.) ćemo zaustaviti zemlju. I nećemo stati sutra, nećemo čekati da premijer Benjamin Netanyahu završi rat, uzet ćemo ono što nam s pravom pripada”, rekla je na skupu Einav Zangauker, čiji je sin Matan jedan od 20 živih talaca u Pojasu Gaze. Mislila je na planirani nacionalni štrajk u nedjelju.Porodice su pozvale na štrajk kako bi protesotvale protiv vladine odluke da proširi rat u Gazi novom ofanzivom umjesto da potpiše sporazum o povratku otetih, izvijestio je Times of Israel.

Izrael procjenjuje da Hamas drži tijela još 30 otetih u Pojasu Gaze, uz žive taoce.

Mjeseci indirektnih pregovora o oslobađanju talaca i završetku rata nisu dali nikakve rezultate,piše N1

Netanyahu je potaknuo sigurnosni kabinet da odluči vojno zauzeti grad Gazu i izbjeglička naselja u centralnom Pojasu Gaze.

Uprkos početnoj zabrinutosti zbog rizika za taoce za koje se vjeruje da su tamo, vojska je pokrenula planove za to.

