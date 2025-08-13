Pojavila se nova smrtonosna droga iz Kine: Dva mladića izgubila život

Stručnjaci upozoravaju na novu sintetičku drogu koja se pojavila na američkim ulicama – nitazene, opioide i do 43 puta jače od fentanila i 250 puta jače od heroina. Ova supstanca, proizvedena u Kini, već je uzrokovala stotine smrti u Velikoj Britaniji, a sada je povezana i s nedavnim smrtnim slučajevima u Teksasu.

Dvojica mladih muškaraca, 22-godišnji Lucci Reyes-McCallister i 21-godišnji Hunter Clement, umrli su nakon što su konzumirali tablete za koje su vjerovali da su Xanax, odnosno Percocet. U oba slučaja, tablete su bile pomiješane s visokopotentnim nitazenima.

Luccijeva majka, Grey McCallister, za New York Post je ispričala kako njen sin nije znao da uzima drogu opasnu po život. Hunterova majka, Ruthi Clement, pronašla je sina bez svijesti i ljubičaste kože u njegovom krevetu. Dvije doze Narcana (naloksona) nisu ga uspjele spasiti.

Narcan je standardni lijek za predoziranje opioidima, no stručnjaci upozoravaju da kod nitazena nije jednako učinkovit kao kod heroina ili fentanila. prenosi N1.

Zašto je droga toliko opasna?

Prema Wall Street Journalu, snaga i kompaktnost nitazena olakšavaju njihovo krijumčarenje. Charles Yates iz Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala Ujedinjenog Kraljevstva objašnjava da krijumčari kupuju male količine izrazito potentnih nitazena i miješaju ih s tvarima poput kofeina i paracetamola kako bi povećali obim i profit.

U SAD-u trenutno cirkulira 17 različitih sojeva nitazena, navodi Agencija za suzbijanje droga (DEA). Najopasniji soj – N-pirolidino etonitazen – do 43 puta je jači od fentanila. Soj koji je usmrtio Luccija, N-pirolidino protonitazen, 25 puta je jači od fentanila.

Globalno širenje i nove prijetnje

Iako se nitazeni uglavnom miješaju u tablete i praškove, policija u Sydneyu nedavno je uhapsila muškarca koji ih je prodavao u obliku vape uređaja “super punjenih” ovom drogom.

Nitazeni su toliko novi da ih standardni toksikološki testovi često ne detektiraju. Istraživanje iz 2022. povezalo ih je s najmanje 93 smrtna slučaja, a stručnjaci upozoravaju da su stvarne brojke vjerovatno mnogo veće.

Majke u misiji podizanja svijesti

Obje majke tragično preminulih mladića javno su progovorile kako bi upozorile druge porodice.

„Prvi put sam čula za nitazen tek kada je moj sin umro,“ izjavila je Grey McCallister.

Ruthi Clement dodaje: „Ponekad sam ljuta jer nisam mogla spasiti vlastitog sina. Želim spasiti druge – čak i ako je to samo jedna osoba – u njegovu čast.“

