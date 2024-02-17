Stotinu hiljada ljudi na ulicama TEL AVIVA – “Ne slušajte Netanyahua!”

Hiljade demonstranata izašle su u subotu navečer na ulice Tel Aviva tražeći okončanje rata u Gazi i oslobađanje talaca.

Izraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inozemstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih evropskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat.

Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom.

Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i “izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze”.

Neki su demonstranti pozvali vojnike IDF-a da ne slušaju Neatnyahua i ne provedu njegov plan o okupaciji Gaza Cityja.

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski zvaničnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo.

Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u julu.

U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom.

Subotnjem protestu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.

