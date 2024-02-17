Stotinu hiljada ljudi u Tel Avivu tražilo prekid rata i oslobađanje taoca

zraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inostranstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih evropskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat.

Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofanzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak taoca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i “izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze”.Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 taoca koje drži Hamas u Gazi. Izraelski zvaničnici vjeruju da je oko 20 taoca još uvijek živo.

Većina taoca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja taoca, propali su u julu,pišu Vijesti

U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vladu da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom.

Subotnjem protestu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.

Facebook komentari