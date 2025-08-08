Svijet

Trump uralo na Netanjahua zbog Gaze! Izraelski premijer izbacio Amerikanca iz takta, para mu na uši išla!

12.1K  
Objavljeno prije 44 minute

Razgovor je uslijedio nakon što je Netanjahu na javnom događaju negirao postojanje gladi u Gazi…

 Celal Gunes / AFP / Profimedia

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno su imali telefonski razgovor koji se pretvorio u viku zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze, objavio je En-Bi-Si njuz (NBC News), pozivajući se na neimenovane visoke američke zvaničnike.

Razgovor je uslijedio nakon što je Netanjahu na javnom događaju negirao postojanje gladi u Gazi, tvrdeći da tamo “nema gladi”, uprkos brojnim izvještajima o teškoj situaciji.

Tramp je sljedećeg dana javno izrazio sumnju u te tvrdnje, navodeći da u Gazi postoji “stvarna glad” i dodajući da to ne može da se “odglumi”.

Nakon Trampovih komentara, Netanjahu je zatražio telefonski razgovor sa predsjednikom SAD.

Tokom poziva, premijer je tvrdio da je izvještaje o gladi “izmislio” Hamas i da glad nije široko rasprostranjena.

Tramp je prekinuo Netanjahua, navodeći da mu pomoćnici u Bijeloj kući pokazuju dokaze o gladnoj djeci u Gazi i odbio je da prihvati tvrdnje o “lažnim” informacijama.

NBC je naveo da je razgovor bio uglavnom jednosmeran, te da je Tramp “vodio veći dio razgovora”.

Zvaničnici iz Bijele kuće i Izraela nisu komentarisali telefonski razgovor, piše espreso.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh