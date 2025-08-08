Trump uralo na Netanjahua zbog Gaze! Izraelski premijer izbacio Amerikanca iz takta, para mu na uši išla!

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno su imali telefonski razgovor koji se pretvorio u viku zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze, objavio je En-Bi-Si njuz (NBC News), pozivajući se na neimenovane visoke američke zvaničnike.

Razgovor je uslijedio nakon što je Netanjahu na javnom događaju negirao postojanje gladi u Gazi, tvrdeći da tamo “nema gladi”, uprkos brojnim izvještajima o teškoj situaciji.

Tramp je sljedećeg dana javno izrazio sumnju u te tvrdnje, navodeći da u Gazi postoji “stvarna glad” i dodajući da to ne može da se “odglumi”.

Nakon Trampovih komentara, Netanjahu je zatražio telefonski razgovor sa predsjednikom SAD.

Tokom poziva, premijer je tvrdio da je izvještaje o gladi “izmislio” Hamas i da glad nije široko rasprostranjena.

Tramp je prekinuo Netanjahua, navodeći da mu pomoćnici u Bijeloj kući pokazuju dokaze o gladnoj djeci u Gazi i odbio je da prihvati tvrdnje o “lažnim” informacijama.

NBC je naveo da je razgovor bio uglavnom jednosmeran, te da je Tramp “vodio veći dio razgovora”.

Zvaničnici iz Bijele kuće i Izraela nisu komentarisali telefonski razgovor, piše espreso.

