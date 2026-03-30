Poznat datum isplate penzija za mart: Evo koliko iznosi najveća, a koliko najmanja

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija iznosi 666,76 KM, zajamčena 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz članka 81. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. iznosi 724,36 KM.

Temeljem navedenog, najniža penzija iznosi najmanje:

a) za manje od 20 godina penzionog staža – 60 posto osnovice, tj. 434,62 KM

b) za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina – 65 posto osnovice, tj. 470,83 KM

c) za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina – 70 posto osnovice, tj. 507,05 KM

d) za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35 godina – 75 posto osnovice, tj. 543,27 KM

e) za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina – 85 posto osnovice, tj. 615,71 KM

f) za 40 godina penzionog staža i više – 95 posto osnovice, tj. 688,14 KM

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Obiteljska penzija iza osiguranika te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026, ne može biti niža od 90 posto prosječne mirovine iz prosinca 2025. usklađene u godini ostvarivanja prava, što iznosi 651,92 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji), izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za mart iznosi 850,05 KM.

Penziju za mart primit će ukupno 464.689 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 351,8 milion KM.

