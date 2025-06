Američki senator usporedio iranske vlasti s nacistima i pozvao Izrael da završi posao

Senator Lindzi Grem (Lindsey Graham) iz Južne Karoline, član Republikanske stranke, održao je govor u američkom Senatu u kojem je uporedio iranske vlasti sa režimom nacističke Njemačke.Rade to što rade zbog religijske agende, zbog fanatičnog uvjerenja da pripadaju nadmoćnoj vjeri. Ako to ne vjerujete, puno ste propustili. To žele i neko ih na tom putu mora zaustaviti – rekao je Grem.

Zatim je iranske vlasti uporedio s nacističkim režimom u Njemačkoj 1930-ih godina.

– Šta je Hitler želio? Da preuzme svijet i da kreira nadmoćnu rasu. Ko se nije uklapao u njegovu definiciju bio je zatvaran ili ubijen. Ajatolah i njegovi saradnici imaju isti princip, ali iz vjerskih razloga – rekao je on.

Na kraju govora, Grejem je pozvao Izrael da završi posao i da provede promjenu režima zbog koje će djeca mirno spavati.

– Amerikanci, probudite se. Shvatite zbog čega se borimo. Ajatolah nije normalan, to nisu normalni ljudi. Stanite uz Izrael – rekao je Grejem,piše Avaz

Facebook komentari