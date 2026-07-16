Svijet

Preko interneta mamio djevojke, pa već na prvom sastanku se pretvarao u SADISTU I SILOVATELJA: Onda je otkriveno nešto JOŠ GNUSNIJE

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Objavljeno prije 19 minuta

Serijski silovatelj koji je svoje žrtve lovio na jednom sajtu za upoznavanje osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu.

Suđenje Leu Sevidžu (25) pred sudom u Kumbriji (Engleska), okončano je presudom da je optuženi kriv za zlostavljanje, batinanje i silovanje tri djevojke stare 20 godina, koje je upoznao putem interneta.

Gotovo sve žrtve su prošle kroz istu torturu koja je uključivala sadističko ponašanje, verbalne prijetnje i silovanje, i to već na prvom sastanku. Sve tri žrtve su se pojavile u svojstvu svjedoka na suđenju.

– On je uništio godine moga života. Zbog toga šta mi je uradio, ja sam često uznemirena, rekla je na suđenju jedna od njih.

Sevidž je priznao silovanja i se.sualne napada u periodu od 2015. godine pa sve do početka ove. Ono što je dodatno otežalo njegovu situaciju na sudu, jeste činjenica da je u trenutku silovanja, četriri mjeseca prije toga bio privođenja zbog širenja fotografije na kojoj se nalazio on i tada 13-ogodišnja djevojčica u eksplicitnoj pozi.

Kako je sudija Džejsm Adkin izjavio tokom izricanja presude, on će tek za 11 godina moći da podnese molbu za smanjene kazne, piše Srbija danas.


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