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Vikend horoskop: Šta vam zvijezde donose za subotu i nedjelju

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Objavljeno prije 1 sat

Nakon naporne radne sedmice, vikend pred nama donosi dinamične astronomske uticaje koji će navesti većinu znakova na preispitivanje planova, obnovu energije ili iznenadne susrete.

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Vikend je idealno vrijeme da uskladite svoje potrebe s planetarnim ritmovima, izbjegnete nepotrebne konflikte i iskoristite povoljne prilike u ljubavi i financijama.

Evo šta zvijezde spremaju za svaki horoskopski znak tokom nadolazećih dana.

Vatreni znaci: Ovan, Lav, Strijelac
Ovan: Subota donosi nalet energije koji trebate usmjeriti na fizičku aktivnost ili boravak u prirodi. U nedjelju budite oprezni u komunikaciji s članovima porodice — ishitrene rečenice mogu izazvati nesporazume.

Lav: Vikend je u znaku društvenog života i izlazaka. Bićete u centru pažnje gdje god se pojavite, a slobodni Lavovi mogu očekivati zanimljivo poznanstvo preko prijatelja.

Strijelac: Pred vama su dani stvoreni za kratka putovanja ili planiranje budućih projekata. Otvoren razgovor s partnerom donosi olakšanje i rješavanje dileme koja vas dugo muči.

Zemljani znaci: Bik, Djevica, Jarac
Bik: Fokus ovog vikenda je na odmoru i uživanju u kućnom ambijentu. Prijaće vam dobra hrana i opuštanje uz blizak krug ljudi. Nedjelja poslijepodne donosi dobre vijesti vezane za finansije.

Djevica: Osjećaćete potrebu za reorganizacijom svog prostora ili pravljenjem detaljnih planova za narednu sedmicu. Pripazite da ne budete previše kritični prema partneru ili ukućanima.

Jarac: Vikend vam donosi prijeko potreban predah od poslovnih obaveza. Isključite telefon i posvetite se hobiju koji ste zapostavili. Prijaće vam tišina i regeneracija u krugu najmilijih.

Zračni znaci: Blizanci, Vaga, Vodolija
Blizanci: Vaš društveni kalendar biće popunjen do posljednjeg mjesta. Očekuje vas mnogo poziva, poruka i neplaniranih susreta. Pazite samo da ne preuzmete više obaveza nego što realno možete ispuniti.

Vaga: Vikend donosi fokus na emotivne odnose. Subota je povoljna za romantične sastanke i iskrene razgovore, dok je nedjelja idealna za rješavanje nekih zaostalih obaveza u domu.

Vodolija: Do izražaja dolazi vaša kreativna strana. Vikend je odličan za bavljenje umjetnošću, pisanjem ili radom na ličnim projektima. Moguć je iznenadni poziv osobe koju dugo niste vidjeli.

Vodeni znaci: Rak, Škorpija, Ribe
Rak: Intuitivni ste i osjetljivi tokom ovih dana. Subotu posvetite sebi i aktivnostima koje vas smiruju. U nedjelju se otvara prilika za dubok i iscjeljujući razgovor s partnerom ili bliskim prijateljem.

Škorpija: Magnetični ste i privlačite pažnju. Vikend donosi strastvene trenutke u zauzetim vezama, dok slobodne Škorpije mogu doživjeti intrigantan susret na neočekivanom mjestu.

Ribe: Vikend je savršen za bijeg od svakodnevice i punjenje baterija. Provedite vrijeme u blizini vode ili se posvetite meditaciji i odmoru. Izbjegavajte donošenje važnih odluka pod uticajem emocija.

Savjet za sve znake
Ovaj vikend iskoristite za balans između rada i odmora. Zvijezde poručuju da je ključ u usporavanju ritma i slušanju vlastitog tijela — napunite baterije kako biste spremni dočekali nove izazove predstojeće sedmice.


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