PLATA PREKO 7000 EURA: Njemačka u očajnoj potrazi za OVIM kadrom, nedostaje na hiljade radnika

Prema procjenama ekonomista, tokom prošle godine nedostajalo je približno 14.000 kvalificiranih stručnjaka, dok predstavnici struke smatraju da je stvarni nedostatak još veći i da dostiže oko 25.000 radnika.

Potražnju dodatno povećava složenost njemačkog poreznog sistema. Prema podacima digitalnog udruženja Bitkom, poreznog savjetnika tokom 2024. godine koristilo je 17 posto od približno 15 miliona poreznih obveznika u Njemačkoj, što je gotovo za četvrtinu više nego godinu dana ranije.

Veliki obim posla očekuje se i uoči 31. jula, roka do kojeg milioni građana moraju predati poreznu prijavu. Osobe koje angažuju poreznog savjetnika za predaju prijave imaju dodatnih šest mjeseci.

Potražnju dodatno povećava složenost njemačkog poreznog sistema. Prema podacima digitalnog udruženja Bitkom, poreznog savjetnika tokom 2024. godine koristilo je 17 posto od približno 15 miliona poreznih obveznika u Njemačkoj, što je gotovo za četvrtinu više nego godinu dana ranije.

Veliki obim posla očekuje se i uoči 31. jula, roka do kojeg milioni građana moraju predati poreznu prijavu. Osobe koje angažuju poreznog savjetnika za predaju prijave imaju dodatnih šest mjeseci.

Srednja bruto plaća za poslove poreznog savjetovanja koji uključuju veoma složene aktivnosti iznosi oko 7.366 eura mjesečno. U dostupnim podacima donja granica iznosi približno 6.010, a gornja oko 7.450 eura.

Iskusni zaposleni u pojedinim kompanijama mogu zarađivati i do 8.500 eura bruto mjesečno. Plaće su po pravilu veće u velikim revizorskim i konsultantskim kućama, kao i u privredno razvijenim regijama poput Hamburga, Hesena i Baden-Virtemberga.

Posao ne obuhvata samo porezne prijave

Posao poreznog savjetnika ne svodi se isključivo na pripremu i predaju poreznih prijava. Sve važniji dio djelatnosti postaje savjetovanje kompanija o finansiranju, investicijama, poslovnom nasljeđivanju i drugim finansijskim pitanjima.

Do ovog zanimanja ne dolazi se isključivo završetkom univerzitetskih studija. Porezni asistenti sa odgovarajućim stručnim iskustvom takođe mogu pristupiti ispitu za poreznog savjetnika.

Njihove plaće su, zbog nižeg nivoa kvalifikacija, znatno manje. Prema podacima Kununa, porezni asistenti prosječno zarađuju oko 41.000 eura bruto godišnje.

Većina poreznih savjetnika radi samostalno

Podaci Njemačke komore poreznih savjetnika pokazuju da je gotovo 66 posto poreznih savjetnika, odnosno približno 59.000 osoba, samozaposleno i posluje kroz sopstvene kancelarije.

Broj dostupnih stručnjaka se pritom znatno razlikuje među njemačkim gradovima. U Diseldorfu je evidentirano oko 45 poreznih savjetnika na 10.000 stanovnika, dok ih je u Zalcgiteru samo dva na isti broj stanovnika.

Cijena poreznog savjetovanja zavisi od složenosti posla i prihoda klijenta. Zaposlena osoba sa godišnjom plaćom od oko 54.000 eura za izradu porezne prijave može platiti približno 600 eura.

Samostalni preduzetnici i kompanije koje ostvaruju oko 200.000 eura prihoda i moraju da pripreme godišnju prijavu PDV-a mogu za ovu uslugu izdvojiti više od 1.200 eura, piše Fenix Magazin.

(24sata.info)

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