Ljubavni horoskop za kolovoz/avgust 2026.: Lav ulazi u novo ljubavno poglavlje, Vaga postaje magnet za ljubav!

Vage, Venera ulazi u Vaš znak i pojačava privlačnost, ali traži da jasno razlikujete stvarnu bliskost od lijepih obećanja. Slobodni Vodenjaci nalaze se pred susretom koji mijenja njihov pogled na ljubav, dok pomrčina Mjeseca u Ribama krajem mjeseca donosi emotivne kulminacije, važne spoznaje i odluke koje se više ne mogu odgađati.

Što Vas očekuje u osobnom životu u kolovozu/avgustu? Odgovor je u našoj astrološkoj prognozi.

Ovan

Kolovoz/avgust natjerat će Vas da razmislite koliko ste spremni otvoriti srce bez potrebe da kontrolirate ishod. Pomrčina Sunca u Vašem polju ljubavi zatvara stari emotivni obrazac i pokazuje što više ne želite ponavljati. Nakon tog raščišćavanja vraćaju se uzbuđenje, strast i želja da ponovno osjetite ono zbog čega ljubav vrijedi riskirati.

Venera ulazi u Vaše polje partnerstva i odnosi postaju glavna tema mjeseca. Ako ste u vezi, razgovor o budućnosti, granicama i zajedničkim planovima pokazat će koliko je odnos spreman za ozbiljniji korak.

Slobodni Ovnovi ulaze u priču koja počinje snažnom privlačnošću. Ipak, opozicija Venere i Saturna 21.8. tražit će jasan odgovor: želite li kratko uzbuđenje ili odnos koji ima čvrste temelje?

Bik

Vaša će senzualnost biti posebno izražena početkom mjeseca, dok Venera završava prolazak kroz Vaše polje romantike. Više ćete cijeniti pažnju, pouzdanost i male postupke koji pokazuju da je nekome zaista stalo.

Pomrčina Sunca u Lavu usmjerava pozornost na dom i emocionalnu sigurnost. Parovi razgovaraju o zajedničkom životu, promjeni prostora ili drukčijoj podjeli obiteljskih odgovornosti.

Slobodni Bikovi upoznaju osobu preko prijatelja, posla ili svakodnevnih obveza. Privlačnost raste postupno, kroz osjećaj da se na tu osobu zaista možete osloniti.

Blizanci

Kolovoz/avgust budi Vašu razigranost, znatiželju i želju za flertom. Venera u Vagi prolazi Vašim poljem ljubavi i podsjeća Vas da odnos ne mora uvijek početi ozbiljnim razgovorom – ponekad je dovoljan pogled koji se zadrži malo dulje.

Trigon Venere i Urana u Vašem znaku 12.8. donosi iznenadnu privlačnost. Netko potpuno drukčiji od Vašeg uobičajenog tipa probudit će osjećaje koje nećete moći objasniti logikom.

Ako ste u vezi, više razgovora, izlazaka i zajedničkih planova vraća svježinu. Slobodni Blizanci trebaju obratiti pažnju na osobu koju upoznaju preko društvenih mreža, kraćeg putovanja ili zajedničkog interesa.

Rak

Kolovoz/avgust pojačava Vašu emocionalnu i fizičku energiju. Mars 11.8. ulazi u Vaš znak i čini Vas odlučnijima, izravnijima i spremnijima pokazati što želite od ljubavi.

Venera u Vagi usmjerava pažnju na dom, obitelj i osjećaj pripadnosti. Ako ste u vezi, poželjet ćete više privatnosti, topline i vremena provedenog udvoje. Razgovori o zajedničkom prostoru ili obiteljskim planovima postaju ozbiljniji.

Slobodni Rakovi privlače osobu uz koju se osjećaju sigurno već pri prvom susretu. Ta priča započinje kroz obiteljsko okupljanje, poznato okruženje ili osobu koja dijeli Vašu potrebu za stvarnom bliskošću.

Lav

U kolovozu/avgustu nećete željeti površnu pažnju. Potpuna pomrčina Sunca u Vašem znaku zatvara staru osobnu i ljubavnu ulogu te otvara prostor za novo poglavlje. Pluton u polju partnerstva pokazuje koji odnosi mogu pratiti Vaš rast.

Ako ste u vezi, više nećete skrivati potrebe kako biste zadržali prividan mir. Razgovor o ravnoteži, poštovanju i budućnosti mijenja dosadašnju dinamiku. Stabilni odnosi postaju dublji, dok veze bez uzajamnosti dolaze do svog kraja.

Slobodni Lavovi privlače nekoga tko ih vidi bez potrebe da ih mijenja. Merkur i Jupiter u Vašem znaku sredinom mjeseca donose važan razgovor, poruku ili poznanstvo koje vrlo brzo prerasta u nešto ozbiljnije.

Djevica

Početak kolovoza/avgusta daje Vam više privlačnosti i sigurnosti u vlastite osjećaje. Ipak, najveći ljubavni događaj za Vas dolazi krajem mjeseca kada pomrčina Mjeseca u Ribama osvijetli Vaše polje partnerstva.

Ako ste u vezi, ono što ste dugo prešućivali izlazi na površinu. Jedan iskren razgovor donosi konačnu odluku o budućnosti odnosa, zajedničkom životu ili granicama koje više ne želite prelaziti.

Slobodne Djevice upoznaju osobu preko posla ili u trenutku kada su najmanje usredotočene na ljubav. Ta osoba u početku neće odgovarati Vašoj uobičajenoj predodžbi idealnog partnera, ali će probuditi osjećaj koji nećete moći zanemariti.

Vaga

Ovaj mjesec bit ćete posebno privlačni, otvoreni i primjetni. Venera 6.8. ulazi u Vaš znak i vraća Vam osjećaj da ponovno upravljate svojim ljubavnim životom.

Trigon Venere i Plutona 10.8. produbljuje jednu privlačnost, dok trigon s Uranom 12.8. donosi neočekivan susret. Osoba iz druge sredine, s putovanja ili interneta ulazi u Vaš život bez najave.

Opozicije Venere s Neptunom i Saturnom traže da pažljivo promatrate postupke, a ne obećanja. Ako ste u vezi, odnos prelazi na ozbiljniju razinu ili dolazi do odluke koja se više ne može odgađati. Slobodne Vage ulaze u jedno od najzanimljivijih ljubavnih razdoblja godine.

Škorpion

Kolovoz/avgust bit će mjesec osjećaja koje nećete odmah željeti pokazati. Venera prolazi Vašim skrivenim poljem i budi privlačnost koja se razvija daleko od tuđih pogleda.

U vezama izlaze na površinu tajne, neizgovorene želje i pitanja povjerenja. Umjesto da tražite odgovore između redaka, postavite izravno pitanje i dopustite drugoj osobi da pokaže što zaista želi.

Pomrčina Mjeseca u Vašem polju ljubavi 28.8. donosi emotivni vrhunac. Slobodni Škorpioni iznenada se zaljubljuju, dok odnos koji je dugo bio neodređen napokon dobiva jasan smjer.

Strijelac

Želite avanturu, flert i osjećaj da Vas ljubav vodi izvan poznatog. Pomrčina Sunca u Lavu otvara prostor za putovanja, nova iskustva i susrete s osobama koje dolaze iz druge sredine.

Venera u Vagi prolazi Vašim poljem prijateljstava pa se granica između prijateljske i romantične privlačnosti počinje mijenjati. Osoba koju ste dosad promatrali kao prijatelja pokazuje da želi nešto više.

Ako ste u vezi, zajedničko putovanje ili novi plan vraća uzbuđenje. Slobodni Strijelci biraju između odnosa koji pruža slobodu bez sigurnosti i osobe koja nudi stabilnost, ali traži stvarnu emocionalnu prisutnost.

Jarac

Vi ste ozbiljni, ali Mars od 11.8. u Vašem polju partnerstva budi strast i čini odnose intenzivnijima. Privlačnost raste, ali zajedno s njom dolazi i potreba da jasno kažete što Vam smeta.

Pomrčina Sunca u polju intime otvara teme povjerenja, ljubomore i zajedničkih financija. Ako ste u vezi, postavit ćete pitanja koja ste dugo izbjegavali: koliko zaista dijelite i osjećate li se sigurno jedno uz drugo?

Slobodni Jarci privlače osobu snažne energije koju upoznaju preko posla ili javnog događaja. Razlika u karakteru postaje izvor privlačnosti, ali odnos traži poštovanje granica od prvog dana.

Vodenjak

Kolovoz/avgust usmjerava svu pažnju na Vaše odnose. Potpuna pomrčina Sunca u Lavu događa se u Vašem polju partnerstva, zatvara stari obrazac i otvara prostor za potpuno novo poglavlje u ljubavi.

Ako ste u vezi, donosite odluku o zajedničkoj budućnosti, većoj obvezi ili promjeni dosadašnjih pravila. Odnos koji ima čvrstu osnovu postaje ozbiljniji, dok veze koje ograničavaju Vašu autentičnost gube snagu.

Slobodni Vodenjaci upoznaju osobu preko putovanja, obrazovanja ili interneta. Susret počinje snažnom mentalnom povezanošću, a vrlo brzo pokazuje potencijal za odnos koji mijenja Vaše dosadašnje shvaćanje bliskosti.

Ribe

Kolovoz/avgust izoštrava Vašu intuiciju, ali će od Vas tražiti da osjećaje provjerite kroz stvarne postupke. Venera u polju intime budi potrebu za dubljom povezanošću, dok Mars u polju romantike pojačava strast.

Ako ste u vezi, razgovori postaju iskreniji i emotivniji. Pomrčina Mjeseca u Vašem znaku 28.8. donosi trenutak kada jasno osjećate što želite zadržati, a što više ne pripada Vašem životu.

Slobodne Ribe ulaze u odnos koji započinje tiho, ali brzo dobiva emocionalnu dubinu. Nemojte ignorirati ono što osjećate, ali ne dopustite da lijepe riječi budu važnije od dosljednih postupaka.

Suzana Dulčić/ATMA

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