Ruski ambasador nakon govora Schmidta: Želi izbaciti Dodika sa scene

U salu se nakon govora Schmidta vratio ruski ambasador.

“Ono što se dešava u BIH je ozbiljno po pitanju mira i sigurnosti. Iza toga stoji dosta igrača unutar i izvan zemlje. Želi se napraviti unitarna država. Upozoravali smo na opasnost revizije Dejtonskog sporazuma. Visoki predstavnik uz podršku Zapada nastavlja se miješati u unutrašnje poslove neovisne države BIH. Ovo nema nikakve veze sa Dejtonskim sporazumom, on pokušava da ugasi neke stranke u RS, to je pokušaj da se sa političke scene izbace najpopularnije osobe poput Milorada Dodika. Njihova popularnost je potvrđena na izborima prošle godine, nalog za hapšenje Dodika samo pojačava tenzije u zemlji i regionu. Imali smo incident u Istočnom Sarajevu gdje je SIPA pokušala da izda sudsku mjeru Dodiku, to možemo shvatiti samo kao provokaciju”, rekao je ruski ambasador.

On je rekao da sve ovo vodi do zastoja te pozvao na zatvaranje OHR-a.

“Bilo bi dobro osloboditi BIH vanjskih uticaja koji truju okolnosti. Predlažemo da Vijeće izda jednu trezvenu procjenu situacije u BIH koja neće biti zasnovana na pristrasnim ocjenama. Neke usijane glave predlažu asistenciju Althea-e policijskim agencijama na terenu, što bi moglo imati nepredvidive posljedice”, rekao je on.

Ambasador Kine pozdravio je prisustvo Željke Cvijanović.

“Sud BIH je donio presudu protiv lidera RS, a NSRS donijela seriju zakona, etničke tenzije su eskalirale. Ovo je zabrinjavajuće. Tenzije ne služe niti jednoj strani. Jedan od glavnih uzroka su često korištenje bonskih ovlasti gospodina Schmidta, to je pojačalo tenzije. Vijeće sigurnosti nije podržalo imenovanje Schmidta, bonske ovlasti predviđene su za posebna vremena, pozivamo sve da se suzdrže i da se započne konstruktivan dijalog”, rekao je kineski ambasador.

Rekao je da međunarodna zajednice treba biti neutralna te suzdržati se od sankcije,pišu Vijesti

“Podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BIH. Narodi u BIH moraju konstruktivno razgovarati. Pohvaljujemo konstruktivne uloge Srbije i Hrvatske”, rekao je između ostalog.

Kina je podržala misiju EUFOR-a u BIH.

Facebook komentari