Velež ostao bez velikog talenta: Karić karijeru nastavlja u Poljskoj

Talentovani čuvar mreže karijeru će nastaviti u jednom od najuspješnijih poljskih klubova posljednjih godina, koji je i ranije pokazivao interes za golmane iz Bosne i Hercegovine.

Karić je rođen 19. septembra 2005. godine u Sarajevu, a prve nogometne korake napravio je u omladinskim selekcijama Željezničara.

Nakon toga je jednu sezonu proveo u austrijskom Kapfenbergu, dok je prije dolaska u Velež nastupao za GOŠK iz Gabele.

U dresu Rođenih upisao je 41 nastup i na terenu proveo ukupno 3.607 minuta. Tokom boravka u Mostaru profilisao se kao jedan od najperspektivnijih mladih golmana u domaćem fudbalu.

“Posebno smo ponosni na činjenicu da je sa samo 20 godina nosio kapitensku traku Veleža, što dovoljno govori o njegovom karakteru, odgovornosti i povjerenju koje je uživao među saigračima i stručnim štabom. Dragi Tarik, hvala ti na svakoj utakmici, svakom trenutku provedenom boreći se za boje našeg kluba. Bilo nam je zadovoljstvo pratiti tvoj razvoj i biti dio tvog nogometnog puta”, saopćili su iz FK Velež.,pišu Vijesti

Zanimljivo je da je Karić treći golman iz Bosne i Hercegovine kojeg je Rakow angažovao u posljednjih nekoliko godina.

Prije njega dres poljskog kluba nosili su Vladan Kovačević i Muhamed Šahinović, koji su u Rakow stigli iz Sarajeva.

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