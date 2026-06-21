Crna hronika

Novi femicid kod Gračanice: Muškarac ubio suprugu iz lovačke puške, pa pokušao počiniti samoubistvo

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Objavljeno prije 35 minuta

On je u teškom stanju prebačen u UKC Tuzla

U mjestu Miričina kod Gračanice večeras se dogodio još jedan femicid.

Sve se odvijalo oko 19:30 sati, a kako saznaje portal “Avaza”, mještanin S. K. (66) u zaseoku Miričina Polje, u dvorištu porodične kuće iz lovačke puške ubio je suprugu.

Nakon toga je pokušao izvršiti samoubistvo pucavši sebi u glavu, no uspio je preživjeti.

On je u teškom stanju prebačen u UKC Tuzla,piše Avaz

Kako javlja “Avazov” reporter s lica mjesta, mjesto ubistva i pokušaja samoubistva obezbjeđuju policijski službenici PU Gračanica.


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