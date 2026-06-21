Financijski horoskop od 22.6. do 28.6.: Lavovi dobivaju priliku za suradnju, Ribama se otvaraju prilike za zaradu!

Ovnovi, ako planirate veće financijske korake, sada je idealno vrijeme za prikupljanje informacija i izradu strategije. Poslovno gledano, kontakti koje ste ostvarili tijekom prethodnih tjedana mogli bi početi donositi prve rezultate. Djevice, ovo je izvrstan tjedan za organizaciju financija, planiranje budućih ulaganja i postavljanje dugoročnih ciljeva. Što bolje strukturirate svoje planove, to će rezultati biti bolji. Moguća je i korisna suradnja s osobom koja ima više iskustva ili znanja od vas.

Tjedan od 22. do 28. lipnja/juna 2026. donosi značajan zaokret prema financijskoj stabilnosti i promišljenom upravljanju resursima. Nakon što je Sunce 21. lipnja/juna ušlo u znak Raka, fokus se sve više prebacuje na sigurnost, dugoročne planove, nekretnine, obiteljske financije i stvaranje čvrstih temelja za budućnost.

Istovremeno, Jupiter nastavlja svoje posljednje dane u Raku prije velikog prelaska u Lava krajem mjeseca, zbog čega mnogi osjećaju potrebu završiti važne financijske projekte, ulaganja ili poslovne pregovore koji su se razvijali tijekom proteklih godinu dana. Ovo je razdoblje u kojem se isplati razmišljati dugoročno, a ne juriti za brzom zaradom.

Venera u Lavu i dalje potiče poduzetnički duh, kreativnost i želju za većim životnim standardom. Mnogi će biti motivirani pokazati svoje talente, pokrenuti vlastiti posao ili unaprijediti postojeće projekte. Međutim, zvijezde upozoravaju da se uspjeh ovog tjedna neće mjeriti količinom novca koju zaradite, nego kvalitetom odluka koje donosite za svoju budućnost.

Hiron, koji je 19. lipnja/juna ušao u znak Bika, već počinje mijenjati kolektivni odnos prema novcu, vrijednosti i osjećaju sigurnosti. Sve više ljudi preispituje koliko zaista vrijedi njihov rad te jesu li spremni tražiti ono što zaslužuju.

Ovan

Ovaj tjedan donosi vam potrebu da usporite i ozbiljnije sagledate svoju financijsku situaciju. Nakon razdoblja brzih odluka i intenzivne aktivnosti, sada ćete osjećati potrebu za većom sigurnošću i stabilnošću.

Mnogi Ovnovi mogli bi početi razmišljati o ulaganju u dom, nekretninu ili dugoročnu štednju. Ako planirate veće financijske korake, sada je idealno vrijeme za prikupljanje informacija i izradu strategije.

Poslovno gledano, kontakti koje ste ostvarili tijekom prethodnih tjedana mogli bi početi donositi prve rezultate. Nemojte podcjenjivati male prilike jer upravo one mogu prerasti u nešto veće.

Pred kraj tjedna mogli biste dobiti zanimljivu informaciju vezanu uz dodatni izvor prihoda ili suradnju koja ima potencijal za rast tijekom ljeta.

Bik

Hiron u vašem znaku počinje mijenjati vaš odnos prema zaradi i osobnoj vrijednosti. Ovaj tjedan mogli biste postati svjesni da je vrijeme za drugačiji pristup financijama i poslovnim odnosima.

Mnogi Bikovi više neće biti spremni pristajati na kompromise koji ih financijski iscrpljuju. Ako ste dugo odgađali razgovor o plaći, honoraru ili poslovnim uvjetima, sada biste mogli skupiti dovoljno samopouzdanja da jasno izrazite svoje potrebe.

Financijski gledano, pred vama je stabilan tjedan. Nema potrebe za velikim rizicima jer će najveću korist donijeti strpljenje i dosljednost.

Moguća je i prilika za ulaganje u vlastito znanje, razvoj ili posao. Takve investicije sada imaju posebno dobar potencijal.

Blizanci

Iako je Mladi Mjesec ostao iza vas, i dalje osjećate njegove učinke. Ideje, projekti i poslovni kontakti koji su se pojavili tijekom prethodnog tjedna sada ulaze u fazu konkretizacije.

Mnogi Blizanci mogli bi dobiti potvrdu da se kreću u dobrom smjeru. Moguće su nove ponude, pregovori ili prilike za dodatnu zaradu kroz komunikaciju, edukaciju, marketing ili online aktivnosti.

Pazite samo da ne pokušavate istovremeno realizirati previše različitih planova. Fokus na nekoliko najperspektivnijih projekata donijet će najbolje rezultate.

Financijski gledano, ovo je tjedan tijekom kojeg trebate graditi temelje za veće uspjehe koji dolaze tijekom srpnja/jula.

Rak

Sunce i Jupiter u vašem znaku čine vas jednim od financijski najpoticajnijih znakova ovog tjedna. Osjećat ćete veću jasnoću, sigurnost i vjeru u vlastite odluke.

Pred vama su prilike za rast prihoda, pokretanje novih projekata ili proširenje postojećih aktivnosti. Posebno su naglašeni poslovi povezani s nekretninama, ugostiteljstvom, obiteljskim biznisom i savjetovanjem.

Ako ste tijekom proteklih mjeseci ulagali trud u neki projekt, sada biste mogli vidjeti prve ozbiljnije rezultate. Mnogi Rakovi osjetit će da ulaze u novu fazu financijskog razvoja.

Nemojte se bojati razmišljati dugoročno. Upravo sada postavljate temelje za uspjehe koji će se razvijati tijekom narednih godinu dana.

Lav

Venera u vašem znaku nastavlja privlačiti prilike za zaradu kroz kreativnost, osobni brend i rad s ljudima. Vaša sposobnost da ostavite snažan dojam sada postaje važna poslovna prednost.

Mnogi Lavovi mogli bi dobiti priliku za suradnju, promociju ili projekt koji povećava njihovu vidljivost. Što više vjerujete u svoje sposobnosti, to će rezultati biti bolji.

Istovremeno, pripazite na povećane troškove. Želja za luksuzom, putovanjima ili većim životnim standardom mogla bi vas navesti na impulzivne kupnje.

Pred kraj tjedna stiže prilika da donesete odluku koja će dugoročno povećati vašu financijsku stabilnost.

Djevica

Vaša profesionalna zona i dalje je vrlo aktivna. Mnogi pripadnici znaka mogli bi dobiti priznanje za dosadašnji trud ili priliku za veću odgovornost.

Financijski rast možda neće biti spektakularan, ali će biti stabilan i održiv. Upravo takav razvoj situacije najviše odgovara vašoj prirodi.

Ovo je izvrstan tjedan za organizaciju financija, planiranje budućih ulaganja i postavljanje dugoročnih ciljeva. Što bolje strukturirate svoje planove, to će rezultati biti bolji.

Moguća je i korisna suradnja s osobom koja ima više iskustva ili znanja od vas.

Vaga

Pred vama je razdoblje širenja poslovnih mogućnosti. Mnogi pripadnici znaka mogli bi dobiti priliku za suradnju s inozemstvom, dodatnu edukaciju ili projekt koji proširuje njihove horizonte.

Financijska situacija postupno se poboljšava, ali najveći uspjeh ostvarit ćete ako budete spremni učiti i prilagođavati se promjenama.

Nemojte odbacivati ideje koje na prvi pogled djeluju neobično. Upravo među njima može se skrivati prilika za budući rast.

Krajem tjedna mogli biste donijeti odluku koja će dugoročno promijeniti vaš profesionalni smjer.

Škorpion

Ovaj tjedan naglašava zajedničke financije, ulaganja i poslovna partnerstva. Pred vama su važni razgovori koji bi mogli utjecati na vaše prihode tijekom narednih mjeseci.

Ako planirate ulagati novac ili ulaziti u novu suradnju, pažljivo proučite sve uvjete. Intuicija će vam pomoći, ali činjenice moraju imati posljednju riječ.

Mnogi Škorpioni mogli bi dobiti podršku partnera ili osobe koja vjeruje u njihove ideje. Iskoristite priliku za povezivanje s ljudima koji dijele vaše ciljeve.

Što budete otvoreniji za suradnju, to će financijski rezultati biti bolji.

Strijelac

Partnerstva i dalje ostaju ključ vašeg financijskog uspjeha. Tijekom ovog tjedna mogli biste sklopiti dogovor koji će vam donijeti dugoročnu korist.

Mnogi Strijelci počet će ozbiljnije razmišljati o ulaganjima, štednji ili stvaranju dodatnih izvora prihoda. Jupiter vas potiče da gledate nekoliko koraka unaprijed.

Poslovni razgovori koji su započeli tijekom prethodnih tjedana sada bi mogli dobiti konkretniji oblik. Nemojte žuriti s odlukama, ali nemojte ni propustiti priliku zbog pretjeranog analiziranja.

Financijski gledano, pred vama je vrlo konstruktivan tjedan.

Jarac

Poslovne obveze se povećavaju, ali zajedno s njima dolaze i prilike za napredak. Ovo je tjedan tijekom kojeg ćete jasno vidjeti koliko se dosljednost i disciplina dugoročno isplate.

Mnogi Jarčevi mogli bi dobiti dodatni projekt, novu odgovornost ili priliku za povećanje prihoda kroz posao koji već obavljaju.

Nemojte zanemarivati detalje. Upravo će pažljivo planiranje i organizacija donijeti najveću financijsku korist.

Ako razmišljate o investiranju u posao ili profesionalni razvoj, sada je povoljan trenutak za pripremu takvih koraka.

Vodenjak

Kreativne ideje i inovativna rješenja donose vam najveći potencijal za zaradu. Ovaj tjedan mogli biste pronaći novi način kako unovčiti znanje, talent ili hobi.

Venera u Lavu aktivira područje partnerstva pa će mnogi Vodenjaci imati koristi od suradnje s drugima. Nemojte pokušavati sve raditi sami.

Istovremeno, pripazite na troškove povezane s društvenim životom ili spontanim zadovoljstvima. Financijska disciplina sada će vam omogućiti veću slobodu kasnije.

Pred kraj tjedna mogli biste dobiti vrlo zanimljivu poslovnu ponudu.

Ribe

Vaša intuicija i dalje ostaje snažan saveznik kada je riječ o financijama. Ipak, ovaj tjedan od vas traži više praktičnosti i konkretnog djelovanja.

Mnogi pripadnici znaka mogli bi razmišljati o ulaganjima u dom, obitelj ili vlastiti posao. Ako budete donosili odluke na temelju činjenica, rezultati će biti vrlo pozitivni.

Poslovno gledano, pred vama su prilike za dodatnu zaradu kroz kreativne projekte, edukaciju, savjetovanje ili rad s ljudima.

Krajem tjedna osjećat ćete veću sigurnost u smjer kojim idete, a neke odluke donesene sada pokazat će se vrlo važnima tijekom druge polovice godine.

ATMA

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