Poznato ko sudi meč BiH protiv Katara

FIFA je za utakmicu trećeg kola grupne faze između Bosne i Hercegovine i Katara delegirala sudijsku postavu iz Venecuele.

Glavni sudija bit će Jesús Valenzuela, dok će mu asistirati sunarodnjaci Jorge Urrego i Tulio Moreno.

Podsjetimo, Valenzuela je dijelio pravdu na ovom meču između Australije i Turske gdje su Kenguri slavili sa 2:0.

Susret Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu, 24. juna, od 21:00 sati po srednjoevropskom vremenu (CET) na stadionu Lumen Field u Seattleu.

Bosna i Hercegovina nakon dva kola ima jedan osvojen bod, baš kao i Katar, pa bi pobjeda jednoj od selekcija vrlo vjerovatno donijela plasman u nokaut fazu, odnosno prolazak dalje na Svjetskom prvenstvu,pišu Vijesti

Bosna i Hercegovina je u prva dva kola remizirala s Kanadom (1:1) i izgubila od Švicarske (1:4), dok je Katar odigrao 1:1 protiv Švicarske i doživio težak poraz od Kanade (0:6)

(Vijesti.ba)

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