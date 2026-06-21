Poznato ko sudi meč BiH protiv Katara

FIFA je za utakmicu trećeg kola grupne faze između Bosne i Hercegovine i Katara delegirala sudijsku postavu iz Venecuele.
Glavni sudija bit će Jesús Valenzuela, dok će mu asistirati sunarodnjaci Jorge Urrego i Tulio Moreno.
Podsjetimo, Valenzuela je dijelio pravdu na ovom meču između Australije i Turske gdje su Kenguri slavili sa 2:0.
Susret Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu, 24. juna, od 21:00 sati po srednjoevropskom vremenu (CET) na stadionu Lumen Field u Seattleu.
Bosna i Hercegovina nakon dva kola ima jedan osvojen bod, baš kao i Katar, pa bi pobjeda jednoj od selekcija vrlo vjerovatno donijela plasman u nokaut fazu, odnosno prolazak dalje na Svjetskom prvenstvu,pišu Vijesti
Bosna i Hercegovina je u prva dva kola remizirala s Kanadom (1:1) i izgubila od Švicarske (1:4), dok je Katar odigrao 1:1 protiv Švicarske i doživio težak poraz od Kanade (0:6)
(Vijesti.ba)