Guardian: Mnogi u Americi i zapadnoj Evropi smatraju da je u narednih 10 godina moguć treći svjetski rat

Dok se Evropa priprema za obilježavanje 80. godišnjice Dana pobjede nad fašizmom, ankete YouGov-a su također pokazale da većina smatra da su događaji tokom i prije Drugog svjetskog rata danas relevantni i da se o njima moraju nastaviti podučavati mlađe generacije.

Između 41 posto i 55 posto ispitanika u pet evropskih zemalja: Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji, reklo je da misli da je novi svjetski rat vrlo vjerovatan u narednih pet do 10 godina, a isto mišljenje dijeli 45 posto Amerikanaca.

Većina od 68 posto do 76 posto izjavila je da očekuje da će svaki novi sukob uključivati ​​nuklearno oružje, a između 57 posto i 73 posto ispitanika također je reklo da će treći svjetski rat dovesti do većih gubitaka života nego onaj vođen između 1939. i 1945. Mnogi ispitanici su uvjereni da će treći svjetski rat odnijeti i najviše života do sada.

Većina ljudi, u rasponu od 66 posto u Italiji do 89 posto u Velikoj Britaniji, rekla je da bi očekivala da će njihova zemlja biti uključena u takav rat – ali manjine od 16 posto u Italiji do 44 posto u Francuskoj, mišljenja su da će njihove oružane snage moći da ih brane, prenosi Guardian.

Nasuprot tome, 71 posto Amerikanaca je reklo da ima povjerenja u američku vojsku. Rusiju smatraju najvjerovatnijim uzrokom još jednog svjetskog rata. A tog mišljenja je između 72 posto i 82 posto zapadnih Evropljana i 69 posto Amerikanaca, a kao drugi razlog navode “islamski terorizam”, prenosi Klix.

Facebook komentari