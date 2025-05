Odobreno: Počinje velika ofanziva

Očekuje se da taj plan neće biti proveden do posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Bliskom istoku sljedeći tjedan, a do tada će se navodno ulagati napori da se s Hamasom postigne dogovor o prekidu vatre i sporazumu o taocima, izvještava The Times of Israel.

Tijekom vikenda, izraelska vojska pozvala je na mobilizaciju hiljada rezervista kako bi proširila napade na Pojas Gaze .

Rezervisti bi trebali biti raspoređeni na izraelsku granicu s Libanonom i okupiranu Zapadnu obalu kako bi zamijenili redovne vojnike koji će voditi novu ofenzivu na Gazu.

