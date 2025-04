Eksplozija u Rusiji: General-major ubijen kod Moskve? Objavljeni jezivi snimci VIDEO

Na mjestu događaja je ekipa koja će utvrditi uzroke eksplozije i identitet žrtve.

Požar na licu mjesta u potpunosti je ugašen.

Reuters je izvijestio da je u eksploziji poginuo visoki ruski vojni časnik .

⚡️Russian Telegram channels report that Russian Major General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces was blown up in his car in Moscow region.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 25, 2025