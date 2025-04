Sin Netanjahua poručio Makronu: “Je*i se!”; Oglasio se predsjednik Izraela Netanyahu

Netanyahu se ogradio od izjava svog sina navodeći da je takav stil izražavanja za njega “neprihvatljiv”.

” J…i se ! Da za neovisnost Nove Kaledonije! Da za neovisnost Francuske Polinezije! Da za neovisnost Korzike! Da za neovisnost Baskije! Da za neovisnost Francuske Gvineje! Zaustavite neoimperijalizam Francuske u zapadnoj Africi “, napisao je Yair Netanyahu ranije u objavi na X platformi.

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa! https://t.co/Vwa3a8fN2c

