Ovo je kuća strave u kojoj je maćeha sakrivala sina 20 godina: Napolje je izlazio na minut, a onda se dosjetio…

Vatrogasci su 17. februara reagovali na paničan poziv koji je uputila Sullivan, prijavljujući požar u kući u Voterberiju. Tvrdila je da je muškarac (32) još uvijek unutar kuće i povrijeđen.

Nedavno objavljene fotografije kuće u Konektikatu i snimci kamera u noći kada je kuća zapaljena oživjeli su zapanjujuću priču o zarobljavanju i zlostavljanju koje je bilo sakrivano decenijama.

Tridesetdvogodišnji muškarac zapalio je koristeći papir za štampanje i sredstvo za dezinfekciju ruku kako bi pobjegao iz kuće u kojoj ga je njegova maćeha navodno držala zaključanog i skoro gladnog 20 godina, saopštila je policija u Voterberiju.

Njegova maćeha, Kimberli Sullivan, izjavila je da nije kriva za otmicu i optužbe za teške tjelesne povrede, a prošle nedjelje je puštena uz kauciju od 300.000 dolara.

Međutim, kada su spasioci stigli i spasili muškarca visokog 175 cm i teškog 68 kilograma iz goreće kuće, pronašli su ga pri svijesti – a ono što je rekao policajcima bilo je duboko zabrinjavajuće.

Rekla je policajcu da vrata sobe nisu bila zaključana u trenutku požara, da inače nisu zaključana i da je on imao slobodu da napusti svoju sobu.

Snimak tjelesne kamere zabilježio je još jedan razgovor između dvojice policajaca na licu mjesta.

„Samo ne želim da ona odje nigde”, rekao je jedan policajac, misleći na Sullivan. „Nemamo dovoljno dokaza da je stvarno zadržimo.”

To se ubrzo promijenilo nakon što su detektivi pretražili kuću u kojoj je muškarac tvrdio da je bio držan u zarobljeništvu u prostoru od 2,4 metra puta 2,7 metara, zatvorenom šperpločom.

Policija je snimila nekoliko snimaka izgorjelih okvira vrata i brava u kući, gdje je muškarac rekao policajcima da mu je bilo dozvoljeno da napusti svoju sobu samo da bi obavljao kućne poslove.

„Koliko god strašne bile optužbe, i koliko god ljudi ne žele da to čuju, ona nije kriva u očima zakona, i to se neće promijeniti u skorije vrijeme, bez obzira na to koliko miliona ljudi je mrzi”, rekao je advokat Sullivan, Ioannis Kaloidis, ranije.

Maćeha dala instrukcije šta da kaže

Muškarac je rekao policiji da mu je maćeha dala instrukcije da kaže da je sve u redu.

Posljednji put je napustio imanje sa svojim ocem, kada je imao oko 14 ili 15 godina, rekao je policiji. Nakon što je njegov otac preminuo 2024. godine, rekao je da je njegovo zarobljeništvo postalo još restriktivnije.

„Došlo je do trenutka kada je jedini put kada je izlazio iz kuće nakon što mu je otac preminuo bio da bi pustio porodičnog psa u dvorište”, rekao je policiji.

Ti izlazi su trajali „samo oko 1 minut dnevno”, jer je „u suštini bio zaključan u svojoj sobi između 22 i 24 sata dnevno”, navodi se u zakletvi.

Prije godinu dana, pronašao je upaljač u jakni koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, rekao je policiji. Tada je počeo da smišlja plan za bjekstvo.

Detektivi iz Voterberija organizovali su prikupljanje novca kako bi kupili muškarcu odjeću, knjige i druge stvari koje bi mu mogle pružiti veći komfor.

Za sada, prema istrazi, nema elemenata za krivično gonjenje Kimberli Sullivan, piše espreso.

