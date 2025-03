VIDEO Iran pokazao podzemni ‘grad raketa’

Iako je video očito zamišljen kao poruka snage i sposobnosti odvraćanja, stručnjaci upozoravaju da je istodobno razotkrio ozbiljnu slabost u iranskoj vojnoj infrastrukturi

Video, koji traje 85 sekundi i prati ga zlokobna glazba, prikazuje generala bojnika Mohammada Hosseina Bagherija, načelnika Glavnog stožera iranskih oružanih snaga, i Amira Alija Hajizadeha, zapovjednika zračnih snaga Revolucionarne garde, kako u vozilu prolaze kroz podzemni tunel. Uzduž tunela nalaze se neki od najnaprednijih projektila koje Iran ima u svom arsenalu: Kheybar Shekan, Ghadr-H, Sejjil, Haj Qassem te Paveh krstareće rakete. Dio tog oružja korišten je prošle godine u napadu na Izrael.

