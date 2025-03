“Rat je, ne smijemo biti patuljci, bićemo na jelovniku…”

U intervjuu grčkom dnevniku Kathimerini, Juncker je rekao da postoje rastući poremećaji u međunarodnim odnosima, ali da to nije ništa novo, osim da su sada SAD , iako tradicionalni saveznik EU, “okrenule leđa Evropskoj uniji i podržavaju svog sadašnjeg neprijatelja Rusiju”.

“Oni daju prioritet svojim odnosima sa Rusijom, a zanemaruju odnose sa EU. A jedan od razloga je što se ponašamo kao patuljci , a nismo patuljci. Na mnogo načina mi nismo giganti , ali partnere treba shvatiti ozbiljno. Moramo biti za stolom kada se razgovara o Ukrajini . Ako ne budemo za stolom, bićemo na meniju “, rekao je Junker.

Donald Tramp, prema Junkeru, ne sluša nikoga ko pokušava da se predomisli i “ne zanimaju ga međunarodni sporazumi, on ih ignoriše i samo želi da sklapa poslove”.

” I moramo jasno staviti do znanja da predstavljamo nešto , ne samo 27 država, već političko jedinstvo. Trumpu i (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu se ne sviđa ideja da je EU jedan entitet, oni žele da podijele zemlje članice na pojedinačne partnere i sklapaju dogovore”, rekao je Juncker.

Prema Junckeru, ne treba se skrivati ​​od Trumpa, već mu se prilaziti na isti način na koji pristupa drugima.

“Moj utisak je da on želi da sklopi sporazum sa Rusijom na štetu Ukrajine. A to nije način da se tretira suverene države. On mora da prihvati da, pošto imamo rat ovde , mora da razgovara sa Evropljanima. I mi to moramo da mu objasnimo “, rekao je Junker.

On je ocijenio da su “kombinacija Trumpovog benignog ignoriranja i ruske agresije na Ukrajinu dva elementa koja tjeraju Evropu da postane jači odbrambeni stub u NATO-u” , ali da mora srediti svoj “fragmentirani” odbrambeni sistem i promijeniti činjenicu da većinu svoje vojne opreme kupuje od neevropskih zemalja, uglavnom od SAD.

Na pitanje šta ga brine u EU, Juncker je rekao da je to nedovoljan nivo solidarnosti među državama članicama i kao primjer naveo migrantsku krizu i probleme njenog rješavanja na evropskom nivou.

Juncker je u intervjuu ponovio svoju raniju ocjenu da ne misli da je vrijeme da Ukrajina “sutra ujutro postane članica EU” , već da joj treba dozvoliti da polako postane dio Unije, te da postepeno učestvuje u raznim oblastima evropske politike bez ulaska u njene institucije, ali u početku bez prava glasa.

“Njezina ekonomija nije dovoljno jaka za članstvo, vladavina prava se ne poštuje dovoljno i Ukrajina ima ozbiljan problem sa korupcijom. Ne kažem da je Ukrajina korumpirana zemlja, ali ona ima ozbiljan problem, i ne treba Ukrajini obećavati nešto što ne možemo da isporučimo”, rekao je Juncker.

Bivši predsjednik Evropske komisije rekao je da i Turska ima evropsku perspektivu, ali da je dalje od EU od Ukrajine.

“Neke članice EU su me uvijek kritikovale kada sam pokušavao da izgradim dublje odnose sa Turskom. Mislim da se te države ne mogu uvjeriti doprinosom koji Turska daje evropskoj odbrani. Ali ona ima svoju ulogu u tom području. Bez Turske ne može biti evropske sigurnosne arhitekture. Zato moramo poštovati njenu vojnu moć. Ali to nije razlog da ona postane dio EU “, rekao je Juncker.

