Sanin Mirvić produžio članarinu i uplatio još 1.000 dodatnih

Predsjednik skupštine FK Željezničar, Sanin Mirvić, prvog dana nove godine produžio je svoju članarinu za 2026. godinu i dodatno uplatio 1.000 članarina za djecu bez roditeljskog staranja, djecu s poteškoćama u razvoju i mališane iz marginaliziranih grupa.

U narednim danima FK Željezničar će kontaktirati domove, udruženja i organizacije širom Bosne i Hercegovine koje se brinu o ovoj djeci. Nakon verifikacije spiskova, klub će izraditi personalizirane članske kartice s imenima mališana, koje će potom biti dostavljene zajedno s prigodnim poklonima.

Sanin Mirvić: S velikim optimizmom gledam na priliku koja je pred nama

– Ovaj projekat predstavlja važan korak u jačanju društvene odgovornosti i potvrđuje dugogodišnju opredijeljenost FK Željezničar ka inkluziji, obrazovanju kroz sport, izgradnji zajedništva i njegovanju vrijednosti po kojima je sarajevski klub prepoznat generacijama – navode iz FK Željezničar i dodaju:

– Želimo da svako dijete zna da je dobrodošlo, da ima svoje mjesto i da Željezničar nije samo klub nego i porodica. FK Željezničar nastavlja graditi mostove prema zajednici, kreirati prilike za mlade i biti uz one kojima je podrška najpotrebnija. Uvijek uz tebe.

