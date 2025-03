Bukti rat: Opkoljen aerodrom FOTO/VIDEO

Vojska je u petak zauzela predsjedničku palatu u centru Kartuma i dugo je bila u defanzivi, ali je nedavno napredovala i povratila teritoriju koju su ranije zauzele paravojne snage za brzo reagovanje u centralnom dijelu zemlje.

🇸🇩⚡- Visual confirmation: Sudanese Armed Forces have captured Khartoum International Airport. SAF troops raise the flag of Sudan over the airport. https://t.co/5AFeAL52eU pic.twitter.com/wFrEkMIVOa

Paravojne snage RSF-a uglavnom su pozicionirale svoje snage u južnom Kartumu kako bi osigurale povlačenje iz glavnog grada preko mostova prema Omdurmanu, rekli su svjedoci Reutersu. Rat je izbio prije dvije godine , dok je zemlja planirala tranziciju ka

demokratskoj vlasti.

#Sudan’s army retakes #Khartoum airport from paramilitary #RSF

Sudan’s army has regained control of Khartoum International Airport from the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), “fully securing it,” military sources told AFP on Wednesday. The development follows last week’s… pic.twitter.com/RsPPe7nkba

— Addis Standard (@addisstandard) March 26, 2025