Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukama, jer bi vam jedna važna informacija mogla promijeniti planove. Ljubav: Partner želi da zna šta vas muči, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja će ih zaintrigirati na prvi razgovor. Zdravlje: Obratite pažnju na glavobolju i napetost.

Bik

Posao: Neočekivana ponuda ili razgovor mogli bi da vam pokažu da je vrijeme za sljedeći korak u karijeri. Ljubav: Nešto što ste dugo prećutkivali danas bi moglo da izađe na površinu. Zdravlje: Prijaće vam lagana fizička aktivnost.

Blizanci

Posao: Završavate obavezu koja vam je oduzimala mnogo vremena i konačno možete da se posvetite novim idejama. Ljubav: Flert i prijatno iznenađenje obilježiće dan slobodnim Blizancima, dok zauzeti treba da izbjegavaju rasprave zbog sitnica. Zdravlje: Moguća je nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Ne dozvolite da tuđe mišljenje poljulja vaše samopouzdanje. Imate dobar razlog da vjerujete u svoje sposobnosti. Ljubav: Porodični razgovor donosi vam osjećaj sigurnosti, a slobodni Rakovi mogli bi da dobiju znak pažnje od osobe koja im se dopada. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora,piše Mondo

Lav

Posao: Vaš trud neko primjećuje, a pohvala ili priznanje mogli bi da vam poprave raspoloženje. Ljubav: Strasti se pojačavaju, ali pazite da potreba da budete u pravu ne pokvari lijep trenutak sa partnerom. Zdravlje: Više pažnje posvetite ishrani.

Djevica

Posao: Dan je odličan za planiranje, organizaciju i rješavanje finansijskih pitanja. Ne ostavljajte važne detalje za kasnije. Ljubav: Jedna iskrena poruka može da promijeni tok odnosa. Slobodne Djevice privlačiće neko ko ih intelektualno inspiriše. Zdravlje: Moguća je napetost zbog pretjeranog razmišljanja.

Vaga

Posao: Saradnja sa osobom koju dobro poznajete mogla bi da donese zanimljivu priliku. Budite otvoreni za prijedloge. Ljubav: Partner će vam pokazati koliko mu je stalo, ali je važno da i vi uzvratite pažnju. Zdravlje: Prijaće vam šetnja i boravak na svježem vazduhu.

Škorpija

Posao: Ne ulazite u rasprave sa kolegama. Sačekajte pravi trenutak da iznesete svoje mišljenje i argumente. Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od osobe od koje ste se udaljili. Zauzete Škorpije treba da budu iskrenije prema partneru. Zdravlje: Potrebno vam je opuštanje i manje stresa.

Strijelac

Posao: Otvara vam se mogućnost da pokažete talenat u oblasti koja vas posebno zanima. Ne odbacujte ideju samo zato što djeluje neobično. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogli bi da započnu zanimljivu komunikaciju, a zauzeti da isplaniraju zajednički izlazak. Zdravlje: Obratite pažnju na umor.

Jarac

Posao: Nečiji savjet mogao bi da vam pomogne da izbjegnete grešku. Saslušajte druge prije nego što donesete konačnu odluku. Ljubav: Vrijeme je da pokažete emocije umjesto da očekujete da partner sve sam razumije. Zdravlje: Moguća je ukočenost leđa i vrata.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja mogla bi da vam donese prednost u odnosu na konkurenciju. Ne otkrivajte baš svima svoje planove. Ljubav: Neočekivan susret budi interesovanje, dok zauzete Vodolije očekuje razgovor o zajedničkoj budućnosti. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Ribe

Posao: Danas ćete lakše završiti obaveze ako se oslonite na sopstvenu procjenu, a ne na tuđa obećanja. Ljubav: Ne vraćajte se na stare nesporazume. Slobodne Ribe mogle bi da dobiju poziv koji će ih obradovati. Zdravlje: Prijaće vam mirnije aktivnosti i dovoljno tečnosti.

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