Brod, za koji estonska policija navodi da je plovio iz Sankt-Peterburga prema Kalinjingradu, pogođen je u međunarodnim vodama istočnog dijela Finskog zaljeva, nakon čega je doplutao u finske teritorijalne vode.

Prema podacima platforme Open Sanctions, plovilo se nalazi na američkom popisu sankcija, djeluje pod ingerencijom ruskog Ministarstva odbrane i ranije je korišteno za prijevoz oružja.

Finska granična straža pokrenula je akciju spašavanja i mjere zaštite od mogućeg onečišćenja mora, naglasivši kako incident ne ugrožava ostali pomorski saobraćaj, dok je Finska o svemu obavijestila svoje saveznike. Prema ruskim izvorima koje prenosi portal Fontanka, posada broda se evakuira,pišu Vijesti

Na napad je reagirao i finski premijer Petteri Orpo, poručivši na platformi X kako finske vlasti nadziru situaciju.

“Rat se prelijeva u naše susjedstvo. Ukrajina ima pravo boriti se protiv agresora”, napisao je Orpo, prenosi Fena.

Incident se dogodio istodobno s velikim napadom ukrajinskih dronova na susjednu rusku Lenjingradsku oblast, gdje je prema navodima ruskih medija tokom noći i jutra oboreno 80 bespilotnih letjelica.

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