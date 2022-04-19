Dodatni razlog za oprez Danaca jeste činjenica da su Zmajevi iza sebe ostavili veoma uspješan period i izborili plasman na Svjetsko prvenstvoŽrijeb je spojio Bosnu i Hercegovinu i Dansku u baražu za plasman u A diviziju Lige nacija, a prve reakcije iz Skandinavije pokazale su da među Dancima nema jedinstvenog mišljenja o snazi Zmajeva. Dok pojedini analitičari smatraju da su dobili idealnog protivnika, drugi upozoravaju da bi se mogli neugodno iznenaditi.

Danski mediji Tipsbladet i TV 2 žrijeb su ocijenili veoma povoljnim, a analitička platforma Football Meets Data, nakon 20.000 simulacija, procijenila je da Danska ima čak 78,7 posto šansi za prolazak. Ipak, na danskom javnom servisu DR čulo se potpuno drugačije mišljenje. Njihov fudbalski komentator Andreas Kraul izdvojio je BiH kao protivnika kojeg je najviše želio izbjeći,piše Avaz

Razlozi za oprez Danaca

Dodatni razlog za oprez Danaca jeste činjenica da su Zmajevi iza sebe ostavili veoma uspješan period, izborili plasman na Svjetsko prvenstvo i pokazali da mogu igrati protiv najjačih evropskih selekcija. Selektor Sergej Barbarez nakon žrijeba nije skrivao samopouzdanje, poručivši da njegova ekipa u baraž ulazi hrabro, s rezultatima i vjerom u vlastite mogućnosti.

Danska svakako ima kvalitetan igrački kadar, procijenjen na oko 381 milion eura, a u posljednjem izdanju Lige nacija takmičila se u elitnoj grupi s Portugalom i Norveškom. Međutim, ni rezultati nisu bili bez oscilacija. Danci su završili na trećem mjestu, a upravo će pritisak očekivanja i činjenica da moraju opravdati ulogu favorita biti jedan od važnih faktora u ovom dvomeču.

Prva utakmica igra se 25. marta 2027. godine u Zenici, dok je revanš tri dana kasnije u Danskoj. Zmajevi će tako imati priliku da pred domaćom publikom naprave prvi korak prema A diviziji, a Dancima ostaje da opravdaju optimizam svojih analitičara.

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