Iranski vođa Khamenei ponovo odbacio pregovore sa Zapadom

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei ponovno je odbacio pregovore sa Zapadom, prenijela je državna novinska agencija IRNA.

FILE PHOTO: Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a meeting in Tehran, Iran, October 27, 2024. (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo