Dramatičan snimak razgovora oca i kćerke koju je oteo: Rekao joj je da idu u raj, a onda je odjeknuo pucanj

Čarls Aleksander, koji je 7. novembra u Ohaju oteo kćerku iz bakine kuće, ubijen je u policijskoj akciji, a vlasti su sada olučile da objave snimak telefonskog razgovora koji su s njim vodii tokom bjekstva.

Na snimku se čuje kako dispečer u policiji moli Čarlsa da ne povrijedi djevojčicu. Nakon incidenta djevojčica je nepovređena vraćena porodici.

Do incidenta je došlo 11. novembra kada je Čarls oteo kćerku iz kuće njene bake. On je pre toga pokušao da devojčicu pokupi iz škole, ali to nije uspeo jer nema starateljstvo nad njom.

Nakon što je policiji prijavljena otmica, oni su odmah krenuli u potragu. Iste večeri lociran je njegov automobil. Kada ih je uočio počeo je da bježi, ali su mu policajci pucali u gume i on se na kraju zaustavio na jednom parkingu.

Čarls je zatim imao nekoliko razgovora sa dispečerom iz policije, kome je pretio da će ubiti i dijete i sebe.

Na snimcima telefonskih razgovora, koji su ove prošle nedjelje objavljeni u javnosti čuje se kako Aleksandar preti da je naoružan, a zatim svojoj kćerki mirno izgovara “da će otići u raj”.

“Upucaću nas oboje, odstupite odmah”, čuje se kako kaže Čarls, dok se u pozadini ćuje devojčica koja ga moli da to ne čini.

“Želim da razgovaram s njenom majkom. Ešli, ako slušaš ovo, trebalo bi da me pozoveš”, rekao je on.

Nakon toga djevojčica je pitala oca kako zna da će oboje ići u raj.

“Zato što si dobra osoba”, rekao joj je otac.

Djevojčica mu je na to odgovorila da ne želi da tog dana ide u raj.

“Ni ja to nisam želeo, samo sam hteo da razgovaram s tvojom majkom”, rekao joj je otac potpuno smireno.

“Ne želim da umem danas, ne želim da odem u raj”, odgovorila je evojčica.

Dispečer je zatim savjetovao Čarlsa da smireno razgovara s djevojčicom da se ona ne bi uznemirila.

Policajci su kasnije upucali oca, dok je dijete bezbedno vraćeno kući, piše Telegraf.rs.

