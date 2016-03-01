U njemačkim prodavnicama se 2025. kralo kao nikad prije: Počinitelji i sami radnici

Vrijednost robe ukradene tokom 2025. godine je za 3,1 posto veća u odnosu na vrijednost robe ukradene tokom 2024. godine, podaci su instituta za trgovinu EHI.

Najviše kradu kupci, a trećinu krađa počinile su organizovane grupe za preprodaju ukradene robe, uglavnom alkohola, kozmetike, brendiranih parfema ili britvica za brijanje.

Radnici trgovina su ukrali robu vrijednu 910 miliona eura (1,77 milijardi KM) dok su vanjski pružatelji usluga i dobavljači ukrali robu vrijednu 370 miliona eura (723 miliona KM).

Krađe nisu jedini razlog trgovačkih gubitaka koji se utvrđuju prilikom inventura. Razlozi su i nepravovremeno uklanjanje akcijskih cijena, greške pri knjiženju, evidentiranju i obračunavanju isporučene robe. Sve to je donijelo dodatni minus od 780 miliona eura (1,52 milijarde KM).

Rastući izazov za trgovce predstavlja sve veći broj samouslužnih kasa. Naime, kada kupci sami skeniraju svoju robu, događaju se greške. Primjera radi, kupci zaborave skenirati artikal ili pri izboru cijena biraju niže u odnosu na stvarne cijene proizvoda.

To za posljedicu ima neplaćeni porez na dodanu vrijednost u godišnjem iznosu od 590 miliona eura (1,15 milijardi KM) na 21.000 prodajnih mjesta.

Jedan od razloga povećanog broja krađa jeste rast inflacije.

“Mnogi trgovci smatraju da trenutna politička i ekonomska situacija stavlja potrošače i radnike pod finansijski pritisak, što dovodi do većeg broja krađa”, izjavio je autor studije o ovom problemu Frank Horst.

Prema podacima Udruženja trgovaca Njemačke (HDE), čak 98 posto svih krađa u trgovinama ostaje neotkriveno ili ih trgovci ne prijavljuju zbog neučinkovitog krivičnog progona počinitelja krađa.

Trgovci u ovakvim okolnostima reagiraju ulaganjima od 1,7 milijardi eura (3,32 milijarde KM) u fizičku zaštitu, nadzorne kamere s umjetnom inteligencijom i drugim mjerama, objavio je njemački dnevnik tagesschau.

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