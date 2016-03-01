Koliko često ustajete noću da biste išli u toalet: Evo šta se smatra normalnim

U medicinskom svijetu, buđenje jednom tokom noći kako biste otišli u toalet smatra se potpuno normalnim i učestalim, posebno kako starimo.

Stanje kada zbog potrebe za mokrenjem ustajete dva ili više puta tokom noći naziva se nikturija. Ako se ovo događa tek povremeno (na primjer, nakon što ste navečer popili više tečnosti), nema razloga za paniku. Međutim, ako svaku noć ustajete dva, tri ili više puta, vaš organizam vam možda pokušava nešto poručiti.

Najčešći razlozi zašto ustajemo noću

Nisu svi razlozi za noćni odlazak u toalet znak zdravstvenog problema. Često je riječ o jednostavnim životnim navikama:

– Previše tečnosti pred spavanje je najočigledniji krivac. Ako pijete vodu, čaj ili sokove sat vremena prije odlaska u krevet, mjehur će se brzo napuniti.

– Kofein i alkohol: Konzumiranje kafe, crnog čaja ili alkohola u večernjim satima djeluje kao diuretik – ovi napici tjeraju tijelo da brže proizvodi urin.

– Starenje: Kako starimo, naše tijelo prirodno proizvodi manje antidiuretskog hormona (koji usporava rad bubrega tokom noći). Također, kapacitet mjehura se s godinama smanjuje.

– Trudnoća: Pritisak maternice na mjehur, kao i hormonalne promjene, čine svoje.

Ponekad vas zapravo ne budi mjehur. Ako patite od nesanice ili apneje (kratkotrajnog prekida disanja u snu), vi se zapravo probudite iz tog razloga, a tek kada ste budni, shvatite da biste mogli “usput” otići i do toaleta.

Kada postaje znak za uzbunu

Ako je buđenje učestalo i počne ozbiljno narušavati kvalitet vašeg sna (zbog čega se ujutro osjećate iscrpljeno i umorno), vrijeme je da obratite pažnju. Učestalo noćno mokrenje može biti simptom određenih zdravstvenih stanja:

– Infekcije urinarnog trakta: Praćene su osjećajem peckanja ili hitnosti.

– Problemi s prostatom: Kod muškaraca, uvećana prostata pritiska mokraćnu cijev i onemogućava potpuno pražnjenje mjehura.

– Dijabetes: Visok nivo šećera u krvi tjera tijelo da pokušava izbaciti višak glukoze kroz urin.

– Problemi sa srcem ili bubrezima: Ako primijetite da vam otiču noge, nakupljena tečnost se tokom ležanja vraća u krvotok, a bubrezi je noću pretvaraju u urin.

Prije nego što zakažete pregled kod doktora, pokušajte uvesti nekoliko jednostavnih promjena u svoju rutinu počev od toga da smanjite unos svih tečnosti najmanje dva sata prije spavanja.

Izbjegavajte večernji kofein i alkohol, a zamijenite ih čašom obične vode u kasnim popodnevnim satima.

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