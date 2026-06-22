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Nevjerovatna scena: Otac se zaustavio nasred autoputa i stavio dijete na tutu

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Objavljeno prije 50 minuta

Nedavni snimak koji je objavila Slovenska uprava za autoputeve (DARS) izazvao je burne reakcije javnosti zbog neobičnog i opasnog ponašanja na autoputu.

Na video zapisu, koji je podijeljen na društvenoj mreži X, vidi se automobil sa prekrivenim registarskim oznakama. Prema navodima slovenskih medija, riječ je o stranom vozaču, a vozilo je zaustavljeno u traci za ubrzanje na autoputu.

Posebnu pažnju izazvao je dio snimka na kojem se vidi dijete koje sjedi pored vozila i obavlja nuždu uz samu kolovoznu traku, dok se odrasla osoba nalazi uz automobil. U tom trenutku, brojna vozila velikom brzinom prolaze pored njih, što je dodatno povećalo rizik i šok javnosti.Iz DARS-a su upozorili da, iako se u nekim situacijama nepredviđene potrebe mogu dogoditi, zaustavljanje u traci za ubrzanje predstavlja ozbiljno kršenje saobraćajnih pravila i može imati opasne posljedice.

U istoj objavi naglašeno je da se ovakvo ponašanje ne smije ponavljati te da predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti u saobraćaju,pišu Vijesti

Prema dostupnim informacijama, nakon što je dijete obrisano, otpad je neodgovorno odbačen pored autoputa, što je dodatno izazvalo kritike javnosti i nadležnih službi.


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