Dnevni horoskop: Jedan znak dobiće poruku od bivše ljubavi

Ovan

Posao: Pritisnite gas na projektu koji kasni jer vam konkurencija diše za vratom i želi da preuzme vaše zasluge. Vaša hrabrost danas će impresionirati nadređene, što bi moglo rezultirati ponudom za novu poziciju. Izbjegavajte nepotrebne rasprave sa kolegama oko sitnica.

Ljubav: Iznenadite partnera spontanim izlaskom bez prethodnog plana kako biste razbili monotoniju svakodnevice. Samci bi mogli upoznati veoma dinamičnu osobu u teretani ili tokom sportskih aktivnosti. Vaša strast biće zarazna.

Zdravlje: Moguće su prolazne glavobolje zbog prevelikog mentalnog napora i stresa. Pijte više vode i pokušajte da smanjite unos kofeina tokom popodneva.

Bik

Posao: Očekujte priliv novca koji ste duže čekali, ali budite pametni i nemojte ga odmah potrošiti na luksuzne predmete. Neko od kolega tražiće vaš stručni savjet o stabilizaciji budžeta ili dugoročnim ulaganjima. Vaša stabilnost je danas vaša najveća prednost.

Ljubav: Mirno veče uz vrhunsku hranu i opušten razgovor ojačaće vašu vezu i donijeti potreban mir. Slobodni Bikovi privlače pažnju okoline svojom smirenošću i pouzdanošću. Neko iz vaše blizine već dugo posmatra vaše reakcije.

Zdravlje: Pripazite na unos šećera jer bi se nagli pad energije mogao odraziti na vašu produktivnost. Lagana šetnja nakon večere pomoći će vašem varenju.

Blizanci

Posao: Danas ćete obaviti više telefonskih poziva nego inače, a jedan razgovor biće ključan za potpisivanje novog ugovora. Budite spremni na brzu promjenu rasporeda u posljednji čas zbog iznenadnog sastanka. Vaša prilagodljivost spasiće situaciju.

Ljubav: Dobićete neočekivanu poruku od bivše ljubavi koja će vas malo poljuljati i natjerati na razmišljanje. Ostanite fokusirani na sadašnjost i ne dozvolite prošlosti da vam pokvari trenutne odnose. Iskrenost prema sebi je najvažnija.

Zdravlje: Pluća su vam danas osjetljiva, pa izbjegavajte zadimljene prostore i boravite što više na svježem vazduhu. Kratke vježbe disanja pomoći će vam da se fokusirate.

Rak

Posao: Slušajte svoj unutrašnji glas prilikom donošenja odluke o saradnji sa novim klijentom koji vam djeluje sumnjivo. Neko u kancelariji skriva važne informacije koje bi mogle uticati na vaš rad, pa ostanite oprezni i pratite detalje. Vaša intuicija je nepogrešiva.

Ljubav: Emotivna sigurnost vam je danas prioritet, pa ćete se rado povući u siguran krug porodice i bliskih prijatelja. Partner će cijeniti vašu brižnost i toplinu koju unosite u dom. Veče je idealno za zajedničko planiranje uređenja stana.

Zdravlje: Stomačne tegobe mogu se javiti ako budete jeli u žurbi ili pod velikim emocionalnim pritiskom. Birajte lagane obroke i izbjegavajte začinjenu hranu.

Lav

Posao: Vaša kreativnost danas nema granica i dobićete zasluženo javno priznanje za svoj dosadašnji rad. Iskoristite priliku da predstavite svoje najhrabrije ideje šefovima dok su svi reflektori usmjereni prema vama. Danas ste prirodni lider.

Ljubav: Dominiraćete svakim društvenim događajem i privući poglede osobe koja vam se već duže vrijeme potajno sviđa. Uživajte u pažnji, ali nemojte zaboraviti da posvetite vrijeme i partnerovim potrebama. Vaša harizma je na vrhuncu.

Zdravlje: Osjećate se vitalno i puni ste snage, ali pripazite na kičmu prilikom podizanja teških predmeta. Pravilno držanje tokom sjedenja za računarom biće ključno.

Djevica

Posao: Detaljna analiza izvještaja otkriće sitnu, ali važnu grešku koju su svi drugi kolege previdjeli. Vaša preciznost i analitički um uštediće kompaniji značajna sredstva i podići vaš ugled u timu. Danas je dan za rješavanje administracije.

Ljubav: Konstruktivan razgovor o zajedničkim obavezama donijeće veliko olakšanje u vaš odnos sa partnerom. Neko od prijatelja zatražiće vašu objektivnu pomoć oko ljubavne dileme. Budite iskreni, ali i saosjećajni.

Zdravlje: Vrijeme je da se konačno vratite rutini vježbanja koju ste zapostavili tokom prošle sedmice. Vašem tijelu potrebno je kretanje kako biste se riješili nagomilane napetosti u vratu.

Vaga

Posao: Diplomatski pristup riješiće napetu situaciju između dva suprotstavljena kolege koja je prijetila zastojem projekta. Vaša sposobnost pregovaranja biće ključna za održavanje mira u radnom okruženju. Očekujte poziv na važan poslovni ručak.

Ljubav: Harmonija u vezi cvjeta jer ste konačno spremni na kompromis oko jednog važnog kućnog pitanja. Slobodne Vage očekuje veoma zanimljiv susret u galeriji ili kafiću koji će započeti dubokim razgovorom. Srce vam se polako otvara.

Zdravlje: Pripazite na bubrege i pijte prirodne čajeve za detoksikaciju organizma kako biste izbacili toksine. Koža lica zahtijeva dodatnu hidrataciju nakon napornog dana.

Škorpija

Posao: Intenzivno ćete raditi na istraživanju tržišta koje će vam donijeti veliku prednost u odnosu na ostale kolege. Otkrićete tajnu koju konkurencija pokušava da sakrije, što će vam omogućiti strateški potez. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve.

Ljubav: Strastveni trenuci su zagarantovani, ali izbjegavajte nepotrebnu ljubomoru bez ikakvih konkretnih dokaza. Partner žudi za vašim potpunim povjerenjem i emocionalnom dubinom. Veče donosi rješavanje jedne stare nesuglasice.

Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu, pa je idealno vrijeme za intenzivan trening ili trčanje. Pripazite na upalne procese i reagujte na vrijeme ako osjetite bol.

Strijelac

Posao: Planiranje poslovnog putovanja ili saradnja sa inostranstvom donijeće vam novi talas optimizma i motivacije. Ne plašite se da kažete ono što mislite na sastanku, čak i ako je vaše mišljenje potpuno drugačije od ostalih. Vaša vizija je ispravna.

Ljubav: Sloboda vam je danas izuzetno važna, pa ćete željeti da provedete neko vrijeme sami sa svojim hobijima ili u prirodi. Partner će imati razumijevanja za vašu potrebu za prostorom ako mu to objasnite na miran način. Iskrenost je ključ.

Zdravlje: Pripazite na zglobove i kukove tokom kretanja te izbjegavajte nagle pokrete koji bi mogli izazvati povredu. Unosite dovoljno kalcijuma kroz ishranu.

Jarac

Posao: Danas ste fokusirani isključivo na karijeru i ostvarivanje svojih dugoročnih ciljeva. Moguć je veoma ozbiljan razgovor sa autoritetom o vašem budućem napredovanju i povišici. Vaša disciplina biće primijećena i nagrađena.

Ljubav: Pokazaćete veliku ozbiljnost u namjerama prema osobi koja vam se već neko vrijeme dopada. U dugim vezama danas ćete donijeti važne odluke o budućim ulaganjima ili zajedničkom životu. Stabilnost vam je najvažnija.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa zubima ili desnima, zato nemojte odgađati planiranu posjetu stomatologu. Jačajte kosti namirnicama bogatim mineralima.

Vodolija

Posao: Originalno rješenje jednog tehničkog problema donijeće vam pohvale cijelog tima i status stručnjaka. Vaša nezavisnost u radu danas će se pokazati kao najveća snaga u kriznoj situaciji. Neko će vam ponuditi učešće u inovativnom projektu.

Ljubav: Intelektualna povezanost sa jednom novom osobom mogla bi se iznenada pretvoriti u nešto mnogo dublje od prijateljstva. Društveni krugovi donose nova poznanstva koja će vas inspirisati. Budite otvoreni za nekonvencionalne sastanke.

Zdravlje: Cirkulacija vam je danas nešto slabija, pa bi vam prijala duža šetnja na suncu ili lagane vježbe istezanja. Pijte dovoljno tečnosti kako biste izbjegli vrtoglavicu.

Ribe

Posao: Intuitivno ćete osjetiti koji projekti imaju svijetlu budućnost, a koji predstavljaju samo gubitak vašeg dragocjenog vremena. Danas je odličan dan za bavljenje umjetnošću, dizajnom ili humanitarnim radom. Vjerujte svojim predosjećajima.

Ljubav: Sanjarite o idealnoj ljubavi, ali nemojte zbog toga izgubiti dodir sa stvarnošću. Partner će vas iznenaditi sitnicom koja će vam mnogo značiti. Provedite veče uz muziku ili dobar film.

Zdravlje: Stopala su vam danas posebno osjetljiva, pa obavezno izaberite udobnu obuću za sve obaveze. Uveče bi vam prijala opuštajuća kupka sa mirisnim solima.

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