VOZAČ IZBACIO NIJEMICU IZ AUTOBUSA JER JE PLAĆALA S 10 EURA: VIKAO JE ‘VAN, NISAM JA KIOSK’

Vozač autobusa Autotroleja u Rijeci (Hrvatska) prošle sedmice je, prema riječima građanke Zvijezdane Hirschsteiner, na izrazito grub i neugodan način iz autobusa izbacio nju i njenu prijateljicu, i to samo zbog toga što su dvije putne karte, u ukupnoj vrijednosti od 3,10 eura, htjele platiti novčanicom od deset eura.

Njih dvije su pješke otišle do Trsata, a u poslijepodnevnim satima su se pješice spustile do središta grada, gdje su se odlučile ukrcati na autobus broj 7 i vratiti do Marinića.

Ušle smo u autobus na stanici kod nekadašnje Slavice, u centru grada. Uredno smo htjele kupiti dvije karte koje stoje tri eura i deset centi. Vozač nas je pitao imamo li sitnog novca, ali nismo imale dovoljno kovanica, već smo mu htjele dati novčanicu od deset eura i kovanicu od deset centi, kako bi i njemu bilo lakše vratiti nam sedam eura. Nismo ni slutile kakvu će to reakciju izazvati, kaže putnica.

Vozač je, dodaje, odbio primiti novčanicu od deset eura, a vrlo brzo je počeo galamiti i postao izrazito neugodan prema putnicama, a sve se odigravalo pred ostalim putnicima u autobusu.

Počeo je vikati na nas da nije on kiosk, nego vozač i štošta drugo. Nije nam htio prodati karte, već je na prvoj idućoj stanici, kod Riječkog nebodera, počeo vikati na nas da izađemo iz autobusa. Vikao je ‘Van!, Van!’, na što sam se, iskreno govoreći, prepala i rekla prijateljici da izađemo, jer je vozač izgledao i zvučao vrlo agresivno. To smo i učinile, izašle smo i ostale čekati iduću ‘sedmicu’. Vozač u tom autobusu bez ikakvih je prigovora prihvatio naših deset eura i deset centi, uredno nam vratio sedam eura i stigle smo na odredište, bez ikakvih neugodnosti, kaže putnica.

Cijeli je događaj prijavila Autotroleju, a uspjela je fotografirati registarske oznake i zabilježiti tačno vrijeme incidenta.

Ja sam iz Slavonije, suprug je Nijemac, a već dugo smo vlasnici stana na Marinićima, gdje redovito dolazimo na odmor, po nekoliko puta godišnje. Puno nam je praktičnije koristiti javni gradski prijevoz nego vlastiti auto kada smo ovdje, tako da se u pravilu vozimo autobusima Autotroleja. Do sad nikad nisam doživjela ama baš nikakve neugodnosti ni probleme koristeći usluge Autotroleja, pa me ponašanje ovog vozača izrazito neugodno iznenadilo, a i prestrašilo. Nije bilo nikakvog razloga ni povoda da tako viče na nas, pred ostalim putnicima. Nismo htjele platiti novčanicom od sto eura, nego od deset, još smo pritom dale i deset centi da njemu bude jednostavnije vratiti nam ostatak novca, tako da zaista ne razumijem što je izazvalo takvu reakciju vozača, kaže Hirschsteiner za Novi list.

