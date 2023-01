Brajan Volš požurio po Anine MILIONE: Evo šta do sada znamo o ubistvu u Americi

Beograđanka Ana Volš (39), za čije je ubistvo prije dva dana pred američkim sudom optužen njen suprug Brajan (47), raspolagala je imovinom čija je tržišna vrijednost 2,8 miliona dolara, navodi “Njujork post”.

Ovaj podatak od velike je važnosti istražiteljima, koji i dalje prikupljaju dokaze u slučaju koji je digao na noge svjetsku javnost, tim pre što je otkriveno da je Brajan na internetu tražio podatke o tome koliko dugo mora da prođe od nestanka neke osobe da bi mogla da se nasledi njena imovina. Iako su nekretnine, koje su rentirane, stečene tokom braka, prema dokumentaciji do koje je došao “Njujork post”, sve one su na ime rođene Beograđanke.

Na Anino ime bilo je osam nekretnina u Vašingtonu, Merilendu i Masačusetsu, počevši od 2018. godine. Od toga, četiri je u međuvremenu prodala, a ostale koje je posedovala u trenutku nestanka vrijedne su 2,8 miliona dolara. Pored toga, kako navodi američki medij, Ana je bila ta koja je izdržavala porodicu, radeći kao agent za nekretnine. Sedište firme je u Vašingtonu, zbog čega je živjela na relaciji između Bostona i američke prestonice. Za to vrijeme, Brajan je bio u kućnom pritvoru, nakon što je priznao da je počinio prevaru, prodajući lažne slike Endija Vorhola za 80.000 dolara.

Brajan se pred sudom pojavio prije dva dana, kada je tužilac taksativno naveo koje sve dokaze zasad imaju protiv njega, a najviše interesovanja izazvalo je otkriće da je, koristeći “ajped” svog sina, 48 sati na internetu tražio informacije vezane za prikrivanje tragova. Ono što je istražiteljima najviše pomoglo u dosadašnjem postupku su informacije o Brajanovom kretanju, od 1. do 4. januara, tačnije od momenta kada je Ana poslednji put viđena, pa do prijave njenog nestanka. Do tih informacija došlo se analizirajući njegov mobilni telefon.

Naime, preko baznih stanica došlo se do podataka u kojim delovima Bostona je bio u kritičnom periodu, na osnovu čega je policija prikupila sve snimke sa sigurnosnih kamera, za koje se pretpostavljalo da su snimile Aninog supruga. Prema riječima tužioca, Brajanov telefon je bio lociran u blizini kontejnera za smeće stambenog kompleksa u Broktonu i Abingtonu, a kada je policija izvukla snimak sa nadzornih kamera sa ovih lokacija, na njima se vidjelo kako Brajan prilazi kontejneru, noseći veliku kesu za smeće, koja je djelovala kao veoma teška, i sa naporom je ubacuje u kontejner. Nažalost, policija nije stigla na vrijeme da pronađe ovu kesu jer je sav otpad koji je bio u ovom kontejneru u međuvremenu uništen. Pojedini vjeruju da je baš u njoj bilo raskomadano Anino tijelo.

Međutim, to nije bio slučaj i sa deset kesa koje je Brajan bacio u kontejner u blizini kuće svoje majke, gdje je takođe bio lociran njegov mobilni. U kesama koje su ovde završile, policija je pronašla niz predmeta koji ga dovode u vezu sa ubistvom, među kojima su i Anina tašna, čizme, ogrlica koju je imala na mnogim fotografijama, ali prije svega određeni predmeti sa njenim i DNK tragovima njenog supruga.

Na dan kada je policiji Anin kolega prijavio njen nestanak, istražitelji su zakucali na vrata kuće u Kohasetu nadomak Bostona, u kojoj su živjeli Volšovi, gdje su razgovarali sa Brajanom. Tada su, između ostalog, pregledali i njegovo vozilo “volvo”, na kojem su u tom trenutku bila spuštena sjedišta i prekrivena najlonom. Brajana su sigurnosne kamere snimile kako do pomenutih kontejnera dolazi upravo tim vozilom, a kasnijom analizom, prema rečima tužioca, u njemu su pronađeni tragovi krvi.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Brajan je Anu pretukao do smrti. Kako se tačno sve odvijalo, zasad je nepoznanica. Vjeruje se da je to uradio u podrumu, zbog određenih tragova koji su tamo pronađeni. Brajan od početka negira da ima bilo kakve veze sa zločinom.

Radnici komunalne službe u Vermontu pronašli su telo žene u reciklažnom postrojenju u Hartfordu, a policija vjeruje da je riječ o osobi porijeklom iz Vajt River Džankšona. Telo je pronađeno u utorak oko 9.20 sati.

– Izgleda da je tijelo dovezeno kamionom koji je istovarao smeće – rekla je vršilac dužnosti načelnika Koni Keli.

Ona je u telefonskom intervjuu navela da je kamion nosio otpad iz Vajt River Džankšona.

Iako je policija prilično sigurna da je riječ o ženi koja ima dvadesetak godina, ili je u ranim tridesetim, vlasti čekaju potvrdu patologa i da se obaveste rođaci.

Uzrok smrti još nije poznat, ali, kako prenose američki mediji, najvjerovatnije je riječ o izolovanom incidentu.

Prema dostupnim informacijama, u kući bračnog para Volš u danima nakon što je Brajan, kako se tvrdi, ubio Anu i smišljao način kako da se otarasi tijela, bila je djevojka koja je čuvala njihova tri sina. Sam Brajan je, govoreći policiji gdje je sve bio od 1. do 4. januara, naveo i da je 2. januara odveo svog šestogodišnjeg sina na čokoladni milkšejk, dok je bebisiterka čuvala drugo dvoje mlađe djece. Prema onome što se do sada zna, Anino tijelo je u tom trenutku i dalje bilo u kući. Zasad nema informacija da li je ona saslušana, ali bi svakako mogla da kaže da li je primetila bilo šta sumnjivo u kući, kao i da li se Brajan čudno ponašao, piše Objektiv.

