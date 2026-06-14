Dizdar o uklanjanju zastava: Čapljinu ćemo tretirati kao što ona tretira državu

Dok su ovih dana iz Sarajeva, Banje Luke, Tuzle i brojnih drugih gradova Bosne i Hercegovine stizale poruke podrške našim reprezentativcima na Svjetskom prvenstvu, s juga zemlje dolazi potpuno drugačija slika.

Jutros su radnici Elektroprivrede HZHB, uz prisustvo policije, uklanjali zastave Bosne i Hercegovine koje su bile postavljene kao simbol podrške reprezentaciji na Mundijalu.

Skinuto je oko 150 zastava Bosne i Hercegovine.Ove zastave prizor su posljednjih sedmica koji se mogao vidjeti širom države, bez obzira na političke, nacionalne ili druge razlike, ali u Čapljini je, očigledno, naišao na drugačiji tretman.

Povodom ovog događaja oglasio se federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar, koji je oštro kritikovao potez lokalnih vlasti.”Dok su se dobri ljudi širom Bosne i Hercegovine iskreno radovali nastupu Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, očito je da je Općina Čapljina bila preokupirana drugim pitanjima – kako ukloniti državna obilježja i pritom se sakriti iza propisa.

Potpuno nepotrebno su unijeli nemir i podjele u trenucima kada se širom Bosne i Hercegovine nesmetano slavi najveći sportski događaj na svijetu, a ljudi navijaju za koga žele, kako žele i gdje žele, sve dok poštuju javni red i mir. Jasno je da iza odluke čapljinskih vlasti i tamošnje Elektroprivrede ne stoji briga o dozvolama i poštivanju propisa nego je riječ o potpuno deplasiranoj političkoj poruci i provokaciji,pišu Vijesti

Općina koja po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje ignoriše ima neustavan grb i zastavu, kao i Dan Općine, a onda skida između ostalog legalno obilježje države koje je i njeno obilježje je licemjerna, cinična i dokazuje svoju antidržavničku orijentaciju.

Za druge ne znam, ali shodno tome, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će Općinu Čapljina i njene projekte tretirati jednako onako kako ova Općina tretira državne institucije, obilježja i presude”, poručio je ministar Dizdar.

Facebook komentari