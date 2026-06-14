Supruga Seada Kolašinca uz Zmajeve na Mundijalu: Bella svoj život čuva daleko od reflektora

Dok se nogometna groznica širi među navijačima BiH, podrška našim reprezentativcima na Mundijalu prije svega pristiže od njihovih porodica, a među onima koji bodre Zmajeve s tribina je i Bella Kolašinac, supruga Seada Kolašinca.

Za razliku od mnogih drugih supruga nogometaša koje uživaju u stalnoj medijskoj pažnji, Bellu, koja se na mrežama predstavlja i kao Susubelle, (pravog imena Jana Laura) nemamo priliku često vidjeti u javnosti.

Međutim, Bella se sad pohvalila fotografijama iz Los Anđelesa (Los Angelesa) i poznate ulice Rodeo Drive na Beverli Hilsu (Beverly Hillsu).Upravo će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju sljedeću utakmicu igrati u blizini, tačnije na SoFi stadionu u Inglewoodu koji je zapravo predgrađe Los Anđelesa.

U Los Ađeles su se zaputile i druge supruge reprezentativaca Bosne i Hercegovine, poput Amre Džeko, Sabrine Tabaković te Sandre Demirović.

Kad je riječ o Beli i Seadu, par je u sretnom braku već sedam godina, nakon što su u junu 2019. godine svoju dugogodišnju vezu krunisali vjenčanjem u njemačkom Baden-Badenu.2020. godine dobili su kćerku Soleil (što na francuskom znači sunce). Čini se da je malena Soleil bila glavna inspiracija za Bellin privatni biznis,piše Avaz

Naime, Bella je uspješna preduzetnica i osnivačica modnog brenda “Soleil d’Or Collection”.

I sam Sead prošle godine je stao pred objektive kako bi sa suprugom promovisao njenu novu kolekciju, pokazavši time veliku podršku njenom radu.

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