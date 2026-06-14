Noć puna drame i suza: U polufinale Zvezda granda se plasiralo čak šest takmičara iz BiH

Nakon druge četvrtfinalne emisije „Zvezde Granda“ uslijedio je nikad teži baraž koji je obilježen valom emocija. Kandidati su do posljednjeg trenutka strepili za svoju sudbinu, a trema i iščekivanje rezultata kod mnogih su izazvali i suze.

Dok je nekoliko takmičara uspjelo da osigura direktan plasman u polufinale, ostali su svoju šansu morali da potraže u baražu gdje se vodila žestoka borba za preostala mjesta u nastavku takmičenja.

– Teško je i svi imaju pravo da se nadaju da prolaze u polufinale, ali mjesta nema za sve, već za njih petero, a za četvero neće biti prilike da pjevaju u polufinalu – objasnio je Voja Nedeljković prije nego što je proglasio imena kandidata koji su prošli u polufinale „Zvezda Granda“.

Lisdian Abreu De La Rosa, Valentina Jović (Bijeljina), Adi Begić (Kakanj), Elvir Žabelji, Andreja Stojanović, Nenad Horvat, Ivan Milevski i Danijel Đorđević su se još jednom predstavili u baražu, a samo njih petero je odlukom produkcije prošlo dalje,piše Avaz

Kandidati koje ćete gledati u polufinalu „Zvezda Granda“ su Valentina Jović, Andreja Stanojević, Nenad Horvat, Adi Begić i Lisdian Abreu De La Rosa.

S druge strane, za četvero takmičara takmičenje je završeno u ovom krugu, a to su Elvir Žabelji, Ivan Milevski, Danijel Đorđević i Aleksandar Mijatović.

Podsjetimo, direktno u polufinale su prošli Sara Novčić, Milica Milovanović, Tamara Danilović, Mensur Abdijanović (Bihać), Elmedina Laličić (Goražde), Midhat Keskin (Mostar) i Almir Mustafić (Sarajevo).

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