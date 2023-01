Haos na granicama u Srbiji poslije Božića: “Ovdje se čeka 11 sati, snalazite se ako znate”

Drugog dana Božićnih praznika, na graničnom prelazu Horgoš 1, bilježi se višesatno zadržavanje i kilometarske kolone putničkih vozila, a pojedini čekaju gotovo 11 sati kako bi napustili Srbiju.

Kolone putničkih vozila u jutarnjim satima dosezale su oko pet kilometara od izlaza iz Srbije, sve do petlje za isključenje sa autoputa za naselje Horgoš.

Na izlazu iz Srbije, rade sve četiri trake za putnička vozila i jedna za autobuski prevoz, dok je međuzona Srbija-Mađarska popunjena.

Prema riječima putnika, kojih je najviše sa tablicama iz Njemačke, Austrije, Bugarske, Makedonije i Turske, čekaju oko 11 sati kako bi prešli granicu.

Na Horgošu se čeka pola dana

– Čekamo oko 11 sati, a kako vidim da nismo ni na pola puta da pređemo obje granice. Vraćamo se kući sa odmora – rekao je putnik iz Bugarske.

– Tu smo od sinoć, od devet navečer. Do sada čekamo oko 11 sati – dodaje drugi putnik.

– Pet, šest sati smo već u koloni. Mnogo je to – navodi jedna putnica.

– Dvanaest sati čekamo na granici, da izađemo iz Srbije. Izuzetno je teško čekati toliko – kaže putnik iz Albanije.

– Osam sati smo već zaglavljeni ovdje – kratko će drugi.

Haos i na Batrovcu

Da gužve nisu samo na graničnom prelazu Horgoš potvrdili su u korisnici društvenih mreža. Ljudi se žale i na Twitteru objavljuju da satima čekaju samo da se malo približe graničnom prelazu Batrovci.

– Ovdje se čeka se 3,5 do 4 sata da dođete do graničnog prelaza sa Hrvatskom. Ako možete tražite alternativu – kaže Danijela.

Radno vrijeme graničnih prelaza Horgoš 1, Kelebija i Bački Breg je 24 sata, Horgoša 2 od 7 do 19 sati dok je radno vrijeme GP Bajmok od 7 do ponoći sve do 15. januara, do kada produženo radi i GP Bački Vinogradi, tačnije od 7 do 22 sata. prneosi “Avaz“.

