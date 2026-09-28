BiH

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme

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Objavljeno prije 20 minuta

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 29°C

 Nebo - InfoSvijet

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu od 13 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 29°C.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C,piše Avaz


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