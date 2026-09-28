Alajbegović zadovoljan nakon Bukurešta, ali sebi pronašao zamjerku

Mislim da smo odigrali sjajno. Postigli smo četiri gola, a ne možete igrati loše kada četiri puta zatresete protivničku mrežu. Vjerujem da smo mogli postići još neki pogodak. Ipak, dati četiri gola Rumuniji nije lako i pobjeda od 4:2 sasvim je dovoljna”, rekao je Alajbegović nakon utakmice.

Mladi fudbaler bio je zadovoljan svojim nastupom, ali je, kao i uvijek, od sebe očekivao još više. Posebno mu je nedostajao konkretan učinak u završnici.

“Zadovoljan sam svojom igrom. Imao sam dobre driblinge i dodavanja, ali nisam postigao gol niti sam upisao asistenciju, pa zbog toga ne mogu biti potpuno zadovoljan. Upravo mi taj završni učinak još nedostaje”, kazao je.

Ipak, Alajbegović ističe da je najvažnije ostvarena pobjeda, a vjeruje da će golovi i asistencije doći u narednim utakmicama.

“Najvažnije je da smo pobijedili, a mogu sebi dopustiti jednu utakmicu bez gola ili asistencije. U budućnosti ponovo moraju dolaziti golovi i asistencije. Želim pomagati reprezentaciji na svaki mogući način i biti konkretan u završnici. Znam da imam prostora da budem još bolji”, poručio je.

Pobjeda u Bukureštu za mladog reprezentativca ima dodatnu vrijednost jer, kako kaže, nastupi u dresu BiH pozitivno utiču i na njegovu formu u klubu.

“Kada sam s reprezentacijom, uvijek se u klub vratim u još boljoj formi. Sada ću se vratiti s još više energije, snage i samopouzdanja. Ovakve pobjede mnogo znače svakom igraču”, istakao je Alajbegović,pišu Vijesti

Utakmica u Bukureštu bila je specifična i zbog gotovo praznih tribina.

“Bilo je lijepo vidjeti naše navijače sa zastavama. Nisam navikao igrati utakmice bez publike i zbog toga je u početku bilo malo neobično. Drago mi je što su naši ljudi ipak bili tu i što su nas podržavali”, zaključio je Alajbegović.

Bh. reprezentacija tako je nakon remija u Poljskoj upisala prvu pobjedu u Ligi nacija i na najbolji mogući način nastavila takmičenje.

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