Požar kod Omiša ostavio pustoš: Izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila

“Također u cijelosti izgorjelo je i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu,” rekao je Boban za Hinu.

Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Na upit je li bilo oštećenih maslinjaka, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi,piše Vijesti

Objasnio je kako će nakon što se Grad Omiš očituje uviđajem podnijeti zahtjev Štabu civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode.

Podsjetio je kako je hrvatski premijer Andrej Plenković obećao da će i Vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata, te obeštećenja.

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