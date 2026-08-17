Stiže osvježenje: Nakon sunčanih dana slijedi nagla promjena vremena

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni.

U utorak, 18. augusta, veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano vrijeme. Poslijepodne umjeren porast naoblake, uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.

U srijedu, 19. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni,piše Vijesti

U četvrtak, 20. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

U petak, 21. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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